Phản ứng bất ngờ của Huỳnh Nguyễn Mai Phương khi được ví von là 'người đẹp đi thi quốc tế lận đận nhất giới Hoa hậu'

SVVN - Hoa hậu Mai Phương khoe nhan sắc sáng bừng chính thức nhận dải sash, đại diện Việt Nam đi thi 'Miss World', sau gần 2 năm chờ đợi.

Sau gần 2 năm chờ đợi, Hoa hậu Mai Phương đã chính thức nhận chiếc sash đại diện Việt Nam tại Miss World. Với sự chuẩn bị kỹ càng và kỹ năng được trau dồi trong khoảng thời gian, các ‘beauty fan’ đặt nhiều kỳ vọng vào ‘nàng Hậu’ này.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là người đẹp khá lận đận khi tham dự cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới này. Miss World liên tục dời thời gian tổ chức nên khiến cho dân tình cũng vài phen thấp thỏm. Tuy vậy, sự ủng hộ của mọi người dành cho người đẹp gen Z này chính là động lực lớn cho cô.

Hoa hậu Bảo Ngọc và Á Hậu Phương Nhi đều là ‘Top 3 Miss World Vietnam 2022’ cũng có mặt để ủng hộ cho người chị thân thiết của mình. Bảo Ngọc chọn trang phục nữ tính, trưởng thành, với một chiếc váy hồng trễ vai. Còn Phương Nhi vẫn trung thành với phong cách ngọt ngào, trong trẻo, khi khoác lên mình chiếc váy trắng trễ vai, có điểm nhấn với khăn choàng cổ.

Bộ ba vô cùng thân thiết vì đã có thời gian cùng tham dự cuộc thi, cùng nhau tỏa sáng trên thảm đỏ với tổ hợp nhan sắc cực kỳ đẹp mắt. Phương Nhi chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất với Mai Phương là khoảng thời gian cả hai còn là bạn cùng phòng, hai chị em sẽ ôm chầm lấy nhau mỗi khi đối phương có tin vui, hay thậm chí còn rượt đuổi nhau khắp chung cư. Với Phương Nhi, điều đó rất dễ thương và nên được chia sẻ vào ngày vui như thế này. Trước đó, tại lễ send-off của Bảo Ngọc và Phương Nhi, Mai Phương đã luôn có mặt và ủng hộ nhiệt tình cho đàn em.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân cũng chúc cho Mai Phương có thật nhiều sức khỏe để có sức chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Đoàn Thiên Ân tiếp tục làm người hâm mộ bất ngờ với nhan sắc thăng hạng. Trông cô nàng đầy khí chất, với chiếc váy tone hồng, khoe trọn bờ lưng quyến rũ.

Đặc biệt và hạnh phúc nhất là có sự có mặt của mẹ Hoa hậu Mai Phương. Với sự tham dự của mẹ, sự xuất hiện của Mai Phương trên thảm đỏ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Theo tiết lộ, ‘nàng Hậu’ sẽ trình diễn ‘siêu hit’ See tình của Hoàng Thùy Linh tại phần thi 'Dance of the world' trong khuôn khổ Miss World. Còn dự án nhân ái mà Mai Phương gửi dự thi đến Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, vào tháng 3/2024, là 'Yako by Mai Phương'.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai, cao 1,7m, số đo hình thể 77 - 62 - 90 cm. Cô nàng gen Z gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc, khi đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018), Kỳ thi Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh, hiện đang sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.