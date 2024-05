Phó Chủ tịch Hub Network Hà Nội cống hiến hết mình cho Cộng đồng người trẻ khởi nghiệp

SVVN - Đoàn Đình Long (sinh năm 2002) là sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội, đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Hub Network Hà Nội - Mạng lưới các CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô. Hub Network có vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động, các phong trào khởi nghiệp; hỗ trợ các câu lạc bộ khởi nghiệp của các trường Đại học / Học viện cũng như đồng hành cùng thanh niên, sinh viên Việt Nam trên còn đường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cơ duyên đến với Hub Network

Năm 2021, Đình Long vinh dự lọt top 8 Chung kết mùa Giải đầu tiên của cuộc thi HOU SV Startup năm 2021 (cuộc thi khởi nghiệp do trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức). Trong khuôn khổ cuộc thi qua các chương trình và hoạt động, Long may mắn có cơ hội kết nối với chị Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HSV trường Đại học Mở Hà Nội. Tại thời điểm đó, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phát triển kế hoạch phối hợp cùng các Trường Đại học và các CLB Khởi nghiệp trực thuộc Đoàn TNCS - HSV các trường liên kết thành lập Mạng lưới Hub Network - Mạng lưới các CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo & Chuyển đổi số Thủ đô (Tiền thân của Mạng lưới Hub Network Việt Nam bây giờ).

Sau khi bước ra từ cuộc thi HOU SV Startup với giải Ba chung cuộc, Đình Long cảm nhận trong mình nhiều hơn niềm đam mê với khởi nghiệp và ngọn lửa khao khát muốn khám phá lĩnh vực này. Nhận thấy “tín hiệu” đó của Long, chị Thu Hà đã giới thiệu cậu với Hub Network. Kể từ thời điểm ấy, Long bắt đầu tham gia các hoạt động và gắn bó với Mạng lưới cho đến thời điểm hiện tại. “Trở thành một Huber có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong bốn năm đại học của bản thân mình”, nam sinh chia sẻ.

Với Long, việc gắn bó với Hub Network như một cơ duyên trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Long tâm sự: “Mình tin rằng, cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều ẩn số và chúng ta phải luôn chuẩn bị kỹ càng, ở trong tâm thế sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi chúng đến”. Bởi thế, khi Hub Network đến như một cơ hội để phát triển bản thân, Đình Long đã quyết tâm không bỏ lỡ.

3 năm - một hành trình cống hiến sức trẻ cho Hub Network, cho cộng đồng người trẻ khởi nghiệp Việt Nam

Gần 3 năm gắn bó với Hub Network, Đình Long may mắn được đồng hành và làm ban tổ chức của các sự kiện đặc biệt. Điển hình như: Cuộc thi khởi nghiệp “X-Challenge - The Explorer 2022” với một format thi hoàn toàn mới so với các cuộc thi trước đây, chương trình “Hub Summit 2023” được tổ chức tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội có chủ đề kết nối với các đơn vị trong nước, quốc tế để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam với sự tham gia của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng hơn 30 doanh nghiệp, hay sự kiện “Hub Forum - The Execution 2023” tại FPT Tower với sự hiện diện của hơn 25 anh chị CEO, chủ doanh nghiệp từ nhiều đơn vị, lĩnh vực, trong đó có thể kể đến Shark Lê Hàn Tuệ Lâm - Giám đốc đại diện của Quỹ Nextrans tại Việt Nam.

Mới đây nhất, ngày 13/04/2024 tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), Đình Long cùng Ban điều hành, Ban lãnh đạo Mạng lưới đã tổ chức thành công sự kiện “Hub Forum 2024 - Leading in Emerging Techs” với các hội thảo, keynote và panel talk chuyên sâu về công nghệ, AI, Blockchain. Lễ ra mắt Mạng lưới Hub Network HCM với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm bạn sinh viên Thành phố. Sự tham gia của Shark Minh Beta cùng các diễn giả chất lượng, giàu kinh nghiệm là các CEO đã tạo cú hích bùng nổ cho chuỗi sự kiện của Hub Network trong năm 2024.

Trong thời gian tới, Long sẽ cùng EC HUB Hà Nội (Executive Council) tạo một chuỗi các sự kiện bùng nổ tại các Trường Đại học / Học viện / Trường THPT trên Thủ đô cũng như cùng Ban điều hành Hub Network Việt Nam tổ chức một sự kiện về khởi nghiệp mang tính chất quốc tế và một cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia độc đáo với format hoàn toàn khác biệt. “Hy vọng mọi người sẽ dõi theo ủng hộ Long và Hub Network trong thời gian tới”, anh nhắn gửi.

Một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của Long khi là một thành viên của Mạng lưới đó là đã mang được văn hóa, tinh thần, phong cách làm việc chuyên nghiệp của Hub Network về ngôi trường của mình. Long chính là founder - người sáng lập và là chủ nhiệm của Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội - HSH. HSH là câu lạc bộ học thuật uy tín, chất lượng của Trường và là một trong sáu câu lạc bộ có hoạt động xuất sắc nhất Trường trong năm học 2022-2023.Long chia sẻ: “Đa số mọi người là đã có CLB Khởi nghiệp ở trường rồi mới tham gia Mạng lưới, còn Long thì tham gia Hub Network trước rồi về thành lập CLB Khởi nghiệp ở trường mình, “thuận gió đẩy thuyền” để mang tinh hoa, thành tựu của Mạng lưới về cống hiến, đóng góp cho trường”.

Nỗ lực để “vừa hồng, vừa chuyên”

Trò chuyện với phóng viên, Long chia sẻ bản thân được truyền cảm hứng rất nhiều từ lời dạy “vừa hồng, vừa chuyên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tham gia các cuộc thi về lý luận, về tư tưởng chính trị, nghĩa là vừa phải có đạo đức, vừa phải có trình độ chuyên môn. Bởi thế bên cạnh việc cống hiến cho cộng đồng, hay cho Đoàn - Hội và đạt liên tiếp các giải thưởng như: giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2023, bằng khen “Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố” năm 2022 & năm 2023 của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023” của Thành Đoàn Hà Nội,... chàng Đảng viên trẻ còn sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc. Anh đạt 07/07 kỳ học bổng xuất sắc của trường với điểm GPA: 3.88 và đạt giải Nhì cuộc thi NCKH năm học 2021 - 2022 cấp Trường. Không chỉ vậy, 3 năm liên tiếp Long đạt được giấy khen “Sinh viên xuất sắc” của Trường Đại học Mở Hà Nội (2021 - 2022 - 2023).

Bí quyết để Long có thể cân bằng thời gian và đạt được nhiều thành tích trong tất cả hoạt động và việc học chính là ma trận Eisenhower: Ưu tiên thời gian cho những việc quan trọng nhất. Đối với cá nhân Long, là một bạn sinh viên, việc học tập vẫn là quan trọng nhất và là sự ưu tiên hàng đầu. Để thành công, Long chỉ ra mô hình ASK: A - Attitude - Thái độ, S - Skill - Kỹ năng và K - Knowledge - Kiến thức. Long giải thích: “Mình hay ví chúng ta như một ngôi nhà vậy, kiến thức là móng nhà, kỹ năng là tường nhà và thái độ là đồ nội thất. Một ngôi nhà có đẹp đến đâu, đồ nội thất xa hoa đến đâu vẫn cần một móng nhà thật chắc. Kiến thức chính là nền tảng của chúng ta, là bệ đỡ chắp cánh ước mơ”. Bởi thế, mỗi ngày, dù có bận thế nào, nhiều công việc và deadline đến đâu, Long vẫn luôn luôn dành một khoảng thời gian cố định trong một trạng thái tinh thần tốt nhất để học tập, luôn luôn là học tập trước và xử lý công việc sau.

Sau tất cả những chia sẻ của mình, Đình Long mong rằng các bạn trẻ nói chung và các bạn trẻ đam mê với khởi nghiệp nói riêng hãy “dám nghĩ, dám làm” trong những năm tháng tuổi trẻ trôi qua nhanh như một chớp mắt, để không lỡ hẹn với nhiều điều đẹp đẽ. Bởi những cơ hội ta vụt mất vì sợ hãi không dám thử sẽ mãi mãi ở lại đâu đó trên chuyến tàu tuổi trẻ không tấm vé khứ hồi!

Ảnh: NVCC