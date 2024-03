Quyết tâm tự tin vào sự lựa chọn đúng khi chọn Học viện Ngoại giao của nữ sinh quê Hải Dương

SVVN - Đặng Diệu Anh (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm ba, chuyên ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Theo Diệu Anh, được học Ngoại giao là bước ngoặt của cuộc đời, đã giúp cô nàng cởi mở, tự tin và trưởng thành hơn. Nữ sinh có thành tích 12 năm liền là học sinh Giỏi và đạt giải Nhì học sinh Giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh.

Trong suốt quãng thời gian còn là học sinh, mình luôn cố gắng phấn đấu học tập và đạt được thành tích 12 năm liền học sinh Giỏi. Mình còn luôn hăng hái trong các hoạt động mà Nhà trường phát động với tinh thần cháy hết mình vì tuổi trẻ. Năm 2021, mình vinh dự được là học sinh duy nhất đạt được giải Nhì trong cuộc thi học sinh Giỏi cấp tỉnh (môn Ngữ văn).

Lên đại học, mình vẫn cố gắng học tập để có thể đạt được mức GPA Xuất sắc và mình cũng là thành viên rất năng nổ trong các câu lạc bộ và các hoạt động tình nguyện. Mình được đóng vai trở thành một nhà ngoại giao đại diện trong quốc gia, phát biểu dựa trên lập trường các quốc gia - dân tộc về các vấn đề toàn cầu khi đến với CLB DAV MUN.

Mình được hóa thân thành một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa và con người Hàn Quốc khi đến với CLB DKC. Và đặc biệt mình được trở thành một nhà tư vấn tâm lý, giải tỏa những căng thẳng áp lực cho sinh viên Ngoại giao khi thực hiện Sáng kiến phát triển Học viện Ngoại giao DID…

Với các hoạt động của khoa Luật, mình và bạn bè đã giành được giải Quán quân trong Ngày hội khoa Luật - Law Breaking Day. Ngoài ra, mình còn tham gia những hoạt động hiến máu, tình nguyện với mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều người xung quanh vượt qua khó khăn.

Trong môi trường năng động của Ngoại giao, mình được tham gia và tổ chức rất nhiều sự kiện. Trước khi lên đại học mình đã nghe nhiều người nói không nên tham gia vào các CLB hay các hoạt động ngoại khóa điều đó chẳng giúp ích gì cho bản thân cả.

Nhưng với trải nghiệm của bản thân, mình thấy điều này không đúng. Khi bạn chọn đúng câu lạc bộ bạn sẽ tỏa sáng. Tuổi trẻ của chúng ta là để trải nghiệm? Vậy tại sao khi có cơ hội bạn lại không nắm bắt lấy nó? Đối với mình, khi tham gia câu lạc bộ và được chạy sự kiện mình được là chính mình; mình được giao lưu, gặp gỡ, kết nối với nhiều bạn bè xung quanh, được học hỏi rất nhiều điều và hoàn thiện bản thân.

Các hoạt động mình tham gia còn đang có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Điển hình như khi mình tham gia vào DID - Sáng kiến phát triển học viện Ngoại giao, mình đã giúp được các bạn sinh viên giải quyết được những áp lực trong học tập, cuộc sống; tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên đến gần hơn với những quỹ học bổng,... Mỗi sự kiện, chương trình mình tham gia và tổ chức đều ghi dấu ấn khó quên trong quãng thời gian thanh xuân của mình.

Được đến với Ngoại giao là bước ngoặt của cuộc đời mình. Mình cởi mở, tự tin và trưởng thành hơn. Nhưng con đường đến với Ngoại giao lại đầy chông gai và thử thách. Mình suýt nữa trở thành thành viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nhưng cơ duyên đã đưa mình đến với Ngoại giao.

Mình sinh ra trong một gia đình tiêu chuẩn với mẹ là giáo viên và bố là công an. Bố mình luôn đặt kỳ vọng vào cô con gái nhỏ là sẽ trở thành một người công an như bố. Vì thế, từ bé mình không có suy nghĩ gì về ước mơ, về nghề nghiệp sẽ theo đuổi trong tương lai. Lên đến tận lớp 12, mình vẫn chưa từng có định hướng cho riêng mình, đích đến của mình vẫn là Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Mình miệt mài học tập và dành hết tâm huyết vào việc thi đại học. Rồi biến cố ập đến với gia đình mình, đại dịch COVID - 19 kéo đến, mẹ và em trai mình đồng thời đều bị bệnh nặng cần được điều trị gấp. Bố mình đã phải chạy đôn chạy đáo cùng với sự giúp đỡ của ông bà để có thể chăm mẹ và em.

Lúc đó, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình mình với áp lực ôn thi chồng chất. Mình hoang mang, mình tủi thân, đã có lúc mình từng muốn bỏ cuộc. Trong đầu mình ngổn ngang những suy nghĩ “Liệu mẹ và em có khỏi bệnh?”, “Liệu bố mình có kiệt sức, có gục ngã?”, “Liệu sau này gia đình mình còn đầy đủ các thành viên?”,... Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian khủng hoảng này, mình đã đưa ra một quyết định bước ngoặt cho tương lai.

Lúc này, trong đầu mình luôn có một tia suy nghĩ thôi thúc bản thân phải thay đổi. Mình tự hỏi “Liệu mình có thực sự yêu thích ngôi trường mà mình luôn hướng tới?”, “liệu mình có niềm đam mê khác hay không?”. Mình tự nhận thấy mình là một người năng động, mình thích khám phá, thích trải nghiệm, mình không phù hợp để trở thành một người công an sống trong môi trường khuôn mẫu với tính kỷ luật cao.

Từ đó, mình tự tìm hiểu những ngôi trường Đại học và mình nhận thấy hợp với Ngoại giao. Nhưng mình chưa dám nói với bố. Mình còn do dự, mình đã sợ hãi, mình còn băn khoăn liệu khi nghe quyết định đó bố có thất vọng về mình. Trong hoàn cảnh như hiện tại quyết định của mình có làm gánh nặng cho bố khi bố đã phải dành rất nhiều sức lực để lo cho mẹ và em trai. Nhưng rồi, mình quyết định nói cho bố. Lúc này đây, mình đã nhận ra mình thích gì và mình phải đấu tranh vì nó. Mình đã nói với bố mong ước của mình. Mình vẫn nhớ như in câu nói mà bố nói với mình “Con hãy làm điều con muốn. Bố luôn muốn con trở thành công an, nhưng bố sẽ không tạo áp lực cho con. Con đường con chọn chính là con đường tương lai con đi. Nếu con đủ tự tin mình sẽ thành công trên con đường đó, thì con hãy tự tin đi theo nó. Bố luôn tin tưởng ở con.”

Mình đã từng được nghe một câu nói “Nếu bạn sợ hãi thì đừng làm. Nếu bạn đã làm thì đừng sợ hãi”. Mình đã khóc khi nghe lời tâm sự của bố, nhưng đó cũng chính là động lực để mình đặt bút đăng ký nguyện vọng vào Ngoại giao. Mình tin mình làm được, mình tin mình đúng đắn khi đưa ra quyết định đó. Và mình đã làm được, mình đã đỗ Ngoại giao sau bao nhiêu nỗ lực. Mẹ và em trai của mình cũng đã khỏi bệnh. Khi mình nhận được thông tin trúng tuyển bố mẹ cũng đã rất vui mừng và tự hào về mình.

Qua câu chuyện của bản thân, mình muốn chia sẻ rằng: Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống. Bạn hãy cháy hết mình vì đam mê, hãy dám suy nghĩ, hãy dám ước mơ. Bởi chỉ có bạn mới là người biến ước mơ thành hiện thực. Đôi khi, không ai tạo áp lực cho bạn mà bạn chỉ đang tự tạo áp lực cho chính mình, tự bao bọc mình trong một vỏ kén vô hình. Và khi bạn dám thách thức giới hạn, phá vỡ vỏ kén đó thì bạn có thể đến được với thành công. Thái độ sống tích cực, tinh thần ham học hỏi và khám phá, một chút quyết liệt và đam mê, không ngừng phát triển bản thân - đó chính là chìa khóa giúp mình có nhiều cơ hội như hiện tại.

Mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi có gia đình ở bên luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Mình cũng tự cảm ơn bản thân vì lúc đó đã dám nỗ lực đi theo đam mê của mình mà không phải nhút nhát rồi hối hận vì những điều đã bỏ lỡ. Con đường là tự mình bước đi nên mình sẽ luôn cố gắng sống học tập và làm việc có ích cho gia đình và xã hội.

(Ảnh: NVCC)