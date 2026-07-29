Rạng rỡ sắc màu dân tộc: Dàn nữ sinh trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tỏa sáng tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Sáng 29/7 dàn người đẹp, hoa khôi của trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyênl đã có mặt từ sớm tại vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc và có những chia sẻ đầy thú vị trước giờ G.

Dàn thí sinh khoe sắc rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống trên thảm đỏ vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Nguyễn Ngọc Mai (năm thứ nhất, khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) cho biết, cô vô cùng hồi hộp nhưng cũng rất hào hứng khi được gặp gỡ nhiều thí sinh xuất sắc. Nữ sinh Báo chí sở hữu vẻ đẹp nổi bật và mang đến cuộc thi một thái độ rất nghiêm túc. Cô vừa nỗ lực giành giải Nhất tại cuộc thi "Hương sắc Trà" của xã Vô Tranh. Nhắn nhủ tới các bạn đồng trang lứa, Ngọc Mai bộc bạch: “Mình hy vọng, các bạn sẽ cố gắng hết mình, lan tỏa cũng như thể hiện tất cả những tài năng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026”.

Gây ấn tượng với chiều cao 1,70m cùng hình thể săn chắc, Nguyễn Thị Hạnh (năm thứ hai, chuyên ngành Quản lý Thể dục Thể thao, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) chia sẻ, cô đã háo hức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Từng là một vận động viên chuyên nghiệp và giành nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các giải quốc gia lẫn quốc tế, cô gái mang số báo danh 033 tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ: “Từng là một cô gái theo đuổi thể thao, mình muốn truyền lại cảm hứng về lối sống lành mạnh, sống khỏe, sống vui và thể thao tích cực”.

Cũng mang tâm trạng phấn khởi, Tạ Thị Hoa (sinh năm 2005, năm thứ tư, ngành Du lịch, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) cảm thấy tự hào khi là một trong những gương mặt bước vào vòng Sơ khảo. Nữ sinh dành tặng một thông điệp ý nghĩa đến các cô gái khác: “Mình tin rằng, mỗi hành trình đều bắt đầu từ một bước chân dũng cảm và sẵn sàng để bước tiếp câu chuyện của chính mình”.

Đồng hành sát sao cùng các nữ sinh, thầy Nguyễn Thái Sơn (Trung tâm Tuyển sinh và Hướng nghiệp, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên) cho biết, đây là năm thứ hai, anh đại diện nhà trường đưa các thí sinh đến với sân chơi này. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, anh Sơn chia sẻ: "Năm nay, nhà trường đã chuẩn bị kỹ càng, phối hợp với nhiều đơn vị có kinh nghiệm trong các cuộc thi hoa hậu để đào tạo cho các bạn từ những kỹ năng nhỏ nhất như catwalk, trả lời câu hỏi, trang điểm hay lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với tiêu chí của cuộc thi". Gửi lời nhắn nhủ đến dàn người đẹp, vị đại diện mong muốn các thí sinh sẽ tự tin và lan tỏa được vẻ đẹp tri thức của sinh viên trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên nói riêng cũng như sinh viên Việt Nam nói chung.

Anh Dương Văn Tiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) đánh giá cao quy mô hoành tráng và sự đa dạng của sân chơi nhan sắc năm nay. Anh Tiệp cho biết, nhà trường đã đem xuống Thủ đô chín thí sinh mang theo sự năng động của tuổi trẻ vùng núi phía Bắc. “Với chiều cao cũng như nhan sắc nổi bật của các em, chúng tôi rất kỳ vọng các em sẽ giành được những thành tích tốt nhất trong cuộc thi ngày hôm nay”, vị đại diện chia sẻ.