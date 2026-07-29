'Diễn viên truyền hình' dự thi 'Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Xuất hiện tại vòng Sơ khảo cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc, hai nữ sinh đến từ trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật cùng những thành tích ấn tượng trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Đáng chú ý, một thí sinh chuẩn bị có vai diễn ra mắt khán giả truyền hình trên VTV3.

Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 2005, quê Nghệ An) hiện đang là sinh viên năm thứ tư, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội . Nữ sinh sở hữu chiều cao 1,68m cùng gương mặt khả ái, từng xuất sắc giành danh hiệu Á khôi tại cuộc thi Người đẹp Đền Cuông . Đáng chú ý, Nguyễn Thị Trinh "bật mí", cô sắp ra mắt khán giả truyền hình với vai diễn tên Ly trong bộ phim học đường Mùa Hè năm ấy, dự kiến phát sóng lúc 20h trên kênh VTV3 .

Nguyễn Thị Trinh rạng rỡ tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhập cuộc, nữ sinh quê Nghệ An cho biết: “Mình cảm thấy lo lắng, bồi hồi và có một chút run. Tuy nhiên, là một sinh viên của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, mình tự tin đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 để khẳng định và hoàn thiện bản thân” . Trinh cũng dành lời chúc đến các nữ sinh, mong các bạn giữ tinh thần tự tin để vượt qua vòng Sơ khảo và tiến sâu vào Chung kết .

Cùng mang đến năng lượng tích cực là Phạm Thị Hậu (20 tuổi, quê Thanh Hóa), cũng là sinh viên năm thứ tư, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội . Trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng, nữ sinh lại sở hữu một bảng thành tích thể thao vô cùng đáng nể từ thời trung học. Phạm Thị Hậu từng đại diện trường tham gia và giành nhiều giải thưởng điền kinh cấp tỉnh như: Giải Nhì tiếp sức nữ tại Hội khỏe Phù Đổng, giải chạy 100m nữ và giải nhảy xa .

Đằng sau vẻ đẹp dịu dàng, Phạm Thị Hậu sở hữu loạt thành tích thể thao ấn tượng.

Bước từ sân khấu nghệ thuật sang một cuộc thi sắc đẹp, Hậu chọn sự chân thành làm "vũ khí" lớn nhất. Cô bộc bạch: “Là một sinh viên nghệ thuật, mình tự tin đứng trên sân khấu để truyền đạt những thông tin, câu chuyện của bản thân đến với ban giám khảo một cách chân thực” . Coi sân chơi nhan sắc này là một cột mốc quan trọng, nữ sinh 20 tuổi dành lời nhắn nhủ đến các bạn đồng trang lứa: “Các bạn hãy tự tin, bản lĩnh để thể hiện hết khả năng của mình, đừng rụt rè. Mình hãy làm hết sức đi vì đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời” .