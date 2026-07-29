Phục hồi hệ sinh thái, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc phục hồi hệ sinh thái và gia tăng mảng xanh đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, hạn chế xói mòn và sạt lở đất. Mới đây, chương trình trồng 720 cây xanh bản địa tại Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã góp phần thiết thực vào những nỗ lực này.

Chương trình do Công ty TNHH Dịch vụ Verdant (Việt Nam), doanh nghiệp năng lượng tái tạo thuộc hệ sinh thái A.P. Moller, phối hợp cùng Công ty TNHH Maersk Việt Nam triển khai. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trồng cây, dự án hướng đến mục tiêu dài hạn trong việc ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp bền vững và có tính lan tỏa.

Tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (TPHCM), 600 cây bản địa đã được trồng nhằm phục hồi thảm thực vật, tăng độ che phủ và giữ đất, qua đó hạn chế xói mòn và giảm nguy cơ sạt lở trong điều kiện thời tiết cực đoan. Trong khi đó, 120 cây xanh được trồng tại Trường THPT Bình Giang (Hải Phòng) góp phần cải thiện vi khí hậu học đường, tạo không gian xanh và nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, bà Nguyễn Phương Dung – Giám đốc Vận hành Verdant Energy Việt Nam – chia sẻ: “Với định hướng ‘Energising Our Future’, chúng tôi không chỉ phát triển các dự án năng lượng sạch mà còn mong muốn tạo ra những tác động môi trường trực tiếp và bền vững. Mỗi mầm cây được trồng hôm nay là một cam kết lâu dài với thiên nhiên và cộng đồng. Rừng không thể lớn lên trong một ngày, cũng như các giá trị bền vững cần sự kiên trì và đồng lòng để tạo nên thay đổi thực chất”.

Việc kết hợp giữa phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng không gian xanh trong trường học cho thấy cách tiếp cận toàn diện trong trách nhiệm xã hội. Sau khi hoàn thành, dự án đã bàn giao quy trình chăm sóc cho lực lượng địa phương nhằm đảm bảo cây phát triển ổn định.