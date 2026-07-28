Thêm nguồn lực cho giấc mơ vươn tầm bóng đá Việt Nam

Bia Saigon tiếp tục là đối tác độc quyền ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2029, sau khi SABECO và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gia hạn hợp tác chiến lược. Hai bên kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho bóng đá Việt Nam và lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 28/7 công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược, đưa Bia Saigon tiếp tục giữ vai trò đối tác độc quyền ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2029.

Thỏa thuận mới tiếp nối mối quan hệ hợp tác được hai bên thiết lập từ năm 2022. Theo đó, Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đại diện SABECO cho biết việc gia hạn hợp tác không chỉ nhằm duy trì sự đồng hành với các đội tuyển quốc gia mà còn hướng tới mở rộng những hoạt động góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, tạo thêm nguồn lực cho thể thao và kết nối người hâm mộ trên cả nước.

"Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Đó cũng là những giá trị luôn đồng hành cùng SABECO và Bia Saigon trên hành trình phát triển đi lên cùng đất nước", ông Lester Tan Teck Chuan - Tổng Giám đốc SABECO, nói tại lễ ký kết.

Theo ông Lester Tan Teck Chuan, việc tiếp tục được lựa chọn là đối tác độc quyền ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia là niềm vinh dự đối với doanh nghiệp. SABECO kỳ vọng sự đồng hành này sẽ góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc tới cộng đồng.

Đại diện VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đánh giá việc gia hạn hợp tác thêm ba năm là minh chứng cho sự gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành hiệu quả.

"Sự đồng hành của SABECO không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam mà còn tiếp thêm động lực để các đội tuyển quốc gia hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến đông đảo người hâm mộ", ông Phú nói.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo SABECO, đầu tư cho bóng đá là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh việc đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia từ năm 2022, doanh nghiệp còn triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động và thúc đẩy sự phát triển của thể thao.

Năm 2022, sáng kiến "Việt Nam Thắng Vàng" được triển khai nhân dịp SEA Games 31, kết nối người hâm mộ cả nước cổ vũ các đội tuyển Việt Nam và hỗ trợ công tác tập huấn, thi đấu của các vận động viên quốc gia. Giai đoạn 2023 - 2025, SABECO tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam", góp phần tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc.

Việc gia hạn hợp tác giai đoạn 2026 - 2029 được kỳ vọng mở ra chặng đường đồng hành mới giữa SABECO, Bia Saigon và VFF. Trên nền tảng những giá trị chung về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc, hai bên hướng tới mục tiêu đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ và tiếp tục kết nối hàng triệu người hâm mộ trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.