Vượt đường dài xuyên đêm ra Thủ đô, dàn người đẹp Trường Đại học Vinh tự tin chinh phục sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Sáng 29/7 tại Hà Nội, vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc chính thức diễn ra với sự tham dự của hàng trăm nữ sinh xuất sắc từ các trường đại học. Vượt qua hành trình dài từ Nghệ An trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, đoàn thí sinh Trường Đại học Vinh đã mang đến vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tinh thần rạng rỡ và sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

TS Đoàn Minh Trang, đồng chí Nguyễn Thành Lộc cùng dàn thí sinh từ Trường Đại học Vinh check in thảm đỏ Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đồng hành cùng các nữ sinh, TS Đoàn Minh Trang (Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh) cho biết đoàn đã xuất phát từ tối hôm qua. Dù di chuyển xuyên đêm trong thời tiết mưa, không khí của cả đoàn vẫn rất phấn khởi. “Mọi người tinh thần rất hân hoan bởi vì các bạn được tham gia một sân chơi về sắc đẹp, văn hóa rất lớn”, TS Đoàn Minh Trang chia sẻ. Đại diện nhà trường cũng dành lời chúc tốt đẹp nhất, mong các thí sinh sẽ phát huy hết khả năng và thật sự tỏa sáng tại cuộc thi năm nay.

Dàn nữ sinh Trường Đại học Vinh rạng rỡ tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Là một trong những gương mặt nổi bật của đoàn, Trần Lê Trúc Chi (Số báo danh 128, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh) không giấu được sự bồi hồi. Từng xuất sắc giành thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp cấp khoa, Trúc Chi xem sân chơi toàn quốc này là cơ hội để vượt qua giới hạn của bản thân. Nữ sinh chia sẻ: " Cuộc thi là dịp để mọi người có thêm trải nghiệm, kiến thức và được gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều gương mặt xuất sắc trên toàn quốc".

Gây chú ý với tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Diệu Chi (sinh năm 2007, Số báo danh 142) hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Quản lý nhà nước, Trường Đại học Vinh. Dù từng giành danh hiệu Hoa khôi tại một sân chơi nhan sắc trước đó, cô nàng vẫn mang tâm thế rất cầu thị khi bước ra biển lớn. “Đứng trước hàng trăm thí sinh mình rất hồi hộp. Mình nghĩ mỗi cuộc thi đều có những trải nghiệm khác nhau, mình mong muốn được học hỏi từ các thí sinh đến từ mọi miền”, Diệu Chi chia sẻ.