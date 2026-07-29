Hai nữ sinh trường 'công nghệ' tại vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Sáng 29/7, hai đại diện tiêu biểu đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xuất hiện tại vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Bằng phong thái tự tin và bảng thành tích ấn tượng, các nữ sinh không chỉ khoe sắc rạng rỡ mà còn thể hiện bản lĩnh của thế hệ trẻ năng động.

Ái Linh rạng rỡ tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Phạm Lê Ái Linh (năm thứ hai, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) thu hút sự chú ý bởi nguồn năng lượng tích cực . Lần đầu thử sức tại một sân chơi nhan sắc tầm cỡ, nữ sinh không giấu được sự bất ngờ: “Khi bước vào vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, mình thực sự ấn tượng bởi quy mô tổ chức chỉn chu và sự đầu tư kỹ lưỡng của các bạn thi” . Thay vì tự ti trước những đối thủ mạnh, Ái Linh xem đây là cơ hội quý giá để vượt qua giới hạn an toàn. “Mình luôn tự tin và sẽ cố gắng hết sức để bộc lộ những điểm mạnh của bản thân, qua đó lan tỏa tinh thần quyết tâm mạnh mẽ đến mọi người”, cô bộc bạch .

Ngoài đời, Ái Linh là một nữ sinh năng nổ, tích cực tham gia các dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ em vùng cao và không ngừng rèn luyện tính kỷ luật qua hoạt động của các câu lạc bộ. Trải nghiệm tại vòng Sơ khảo, cô dành lời chúc chân thành đến các bạn đồng trang lứa: “Đăng quang chỉ có một người, nhưng khi đã dám đặt chân tới đây, chúng ta đều đã chiến thắng chính mình” .

Trần Thị Xuân hướng tới hình tượng người đẹp tri thức.

Bên cạnh Ái Linh, Trần Thị Xuân (sinh năm 2004, năm cuối, ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cũng là một nhân tố vô cùng nổi bật . Nữ sinh sở hữu bảng thành tích học thuật "khủng", khi vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc, giành nhiều kỳ học bổng liên tiếp. Xuân cũng từng đại diện cho khối trí thức sinh viên tham gia lễ diễu hành cấp quốc gia.

Chia sẻ về quyết định dự thi, Trần Thị Xuân khẳng định: “Đây là một bước ngoặt lớn giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn. Dù phải cạnh tranh với rất nhiều đại diện xuất sắc cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, mình vẫn sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các vòng thi trước mắt như nhân trắc học hay phỏng vấn trực tiếp” .