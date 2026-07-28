TPHCM trao Bằng khen doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới sáng tạo vì phát triển thành phố

Ngày 28/7, Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vi Na (Vina CHG) và ông Nguyễn Viết Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển" giai đoạn 2023-2025.

Việc doanh nghiệp và người đứng đầu cùng được khen thưởng cho thấy sự ghi nhận đối với vai trò đổi mới sáng tạo, năng lực điều hành và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Viết Hồng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina CHG nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Thành lập từ năm 2008, Vina CHG hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ chống hàng giả. Giai đoạn 2023-2025, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái chống hàng giả với các giải pháp tem chống giả, bao bì chống giả, phần mềm Vinacheck cùng các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, quản trị phân phối và bảo vệ thương hiệu dựa trên công nghệ số.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và sản xuất, Vina CHG còn phối hợp với cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, tập huấn về nhận diện hàng thật - hàng giả, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM là động lực để Vina CHG tiếp tục đầu tư công nghệ, hoàn thiện các giải pháp chống hàng giả, thúc đẩy chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.