Dàn người đẹp Học viện Tài chính khoe sắc rạng rỡ tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc

SVO - Sáng 29/7, hàng trăm nữ sinh đại học đã có mặt để tham gia vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc. Trong đó, dàn thí sinh đến từ Học viện Tài chính gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc tươi trẻ, sự tự tin và bảng thành tích hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Chia sẻ tại sự kiện, Trần Tuệ Hân (sinh năm 2005) cho biết, cô đang theo học song song chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính và chuyên ngành Kế toán Tài chính tại trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh). Nữ sinh tiết lộ, trước khi đến với 'Hoa hậu Việt Nam 2026', cô từng lọt Top 10 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025' cùng hai giải phụ là "Người đẹp Du lịch" và Người đẹp được yêu thích nhất".

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Tuệ Hân còn "bật mí" rằng, cô có năng khiếu chơi đàn bầu truyền thống và múa dân gian đương đại. Tuệ Hân chia sẻ: “Là một sinh viên ngành Tài chính, mình muốn mang sự nhạy bén, tư duy logic kết hợp với nền tảng giáo dục gia đình để hiện thực hóa các dự án cộng đồng mang tính bền vững và thiết thực” . Nữ sinh cũng khẳng định sân chơi nhan sắc này chính là bệ phóng uy tín nhất để cô thực hiện lý tưởng đó, dùng sức trẻ để cống hiến một cách có trách nhiệm.

Dàn người đẹp Học viện Tài chính rạng rỡ tại thảm đỏ Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam' khu vực phía Bắc.

Thí sinh Nguyễn Kim Ngân (sinh viên năm thứ nhất, khoa Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính) bày tỏ sự hồi hộp khi lần đầu tham gia một cuộc thi lớn. Ngân có lợi thế chiều cao 1,68m cùng kinh nghiệm góp mặt trong nhiều show diễn thời trang của câu lạc bộ. “Mình nghĩ đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Mình quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức và trải nghiệm nhiều hơn”, Kim Ngân chia sẻ.

Nguyễn Phương Anh (khoa Kế toán, Học viện Tài chính) chia sẻ, ban đầu, cô khá ngợp vì các thí sinh khác đều rất xinh đẹp. Tuy nhiên, nữ sinh nhanh chóng lấy lại sự tự tin vì đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Phương Anh cho biết bản thân từng nỗ lực giành vị trí Á quân và giải khuôn mặt đẹp nhất tại cuộc thi 'The Face Plus' năm 2024. Trước giờ bước vào vòng trong, cô cũng không quên dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn đồng trang lứa, mong tất cả sẽ luôn tự tin, tỏa sáng và thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Dàn nữ sinh AOF chụp ảnh cùng nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.