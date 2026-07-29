Dàn người đẹp Học viện Tài chính khoe sắc rạng rỡ tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc

SVO - Sáng 29/7, hàng trăm nữ sinh đại học đã có mặt để tham gia vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Bắc. Trong đó, dàn thí sinh đến từ Học viện Tài chính gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc tươi trẻ, sự tự tin và bảng thành tích hoạt động ngoại khóa nổi bật.
Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Tuệ Hân còn "bật mí" rằng, cô có năng khiếu chơi đàn bầu truyền thống và múa dân gian đương đại. Tuệ Hân chia sẻ: “Là một sinh viên ngành Tài chính, mình muốn mang sự nhạy bén, tư duy logic kết hợp với nền tảng giáo dục gia đình để hiện thực hóa các dự án cộng đồng mang tính bền vững và thiết thực”. Nữ sinh cũng khẳng định sân chơi nhan sắc này chính là bệ phóng uy tín nhất để cô thực hiện lý tưởng đó, dùng sức trẻ để cống hiến một cách có trách nhiệm.