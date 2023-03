Rò rỉ hậu trường 'cảnh nóng' của 'Nam thần phim hành động Việt' và 'mỹ nhân' Quỳnh Lương

SVVN - Mới đây, 'nam thần' Steven Nguyễn đã có những chia sẻ về vai diễn mới. Đặc biệt, anh cũng hé lộ nhiều chuyện hậu trường khi diễn các 'cảnh nóng' táo bạo bên bạn diễn nữ.

Steven Nguyễn được biết đến là ‘nam thần phim hành động Việt’, khi các vai diễn của anh luôn đòi hỏi sức dẻo dai và kỹ năng đánh đấm điêu luyện. Nhưng với Mặt trời mùa đông được xem là một trong những dự án đặc biệt của Steven Nguyễn, khi anh sẵn sàng bước khỏi ‘vùng an toàn’, tạm gác hình ảnh “nam thần” để trở thành nam chính ngôn tình. Đảm nhận hai vai diễn nặng ký là điều không dễ dàng đối với nam diễn viên.

Steven Nguyễn chia sẻ: “Đây giống như một vai diễn mơ ước của tôi. Mọi người luôn nghĩ tôi trong các vai giang hồ. Tôi không nghĩ một ngày tôi được vào vai tổng tài, soái ca ngôn tình như vậy, thậm chí là hai vai. Khi nhận được kịch bản, đây là thử thách của tôi. Khi đọc kịch bản, tự nhẩm thoại đến mức tôi rơi vào vô thức. Tôi cảm thấy rất may mắn khi đảm nhận vai diễn này. Còn việc tôi chinh phục được ước mơ này hay không còn tùy thuộc vào khán giả nữa”.

Chia sẻ kỹ hơn về vai diễn thay đổi hình tượng này, Steven Nguyễn kể: “Tôi cố gắng thấu hiểu được từng hoàn cảnh, số phận của hai nhân vật. Đây không phải vai diễn thế mạnh của tôi, đạo diễn đã giúp tôi uốn nắn. Nhờ có đạo diễn Trần Bửu Lộc, tôi mới có thể hoàn thành được vai diễn. Khi đóng máy, tôi không tin được, tôi còn nghĩ sẽ đi suốt đời với phim này”.

Trong phim, ‘nam thần’ này còn diễn xuất bên cạnh các ‘mỹ nhân’ của màn ảnh Việt là Trình Mỹ Duyên, Quỳnh Lương và Chế Nguyễn Quỳnh Châu. 'Nàng Kiều' Trình Mỹ Duyên xúc động chia sẻ về vai diễn: “Đây là dự án đầu tiên tôi và Quỳnh Lương hợp tác chung với nhau. Tôi rất nhớ cảnh tát nhân vật của Quỳnh Lương đóng. Tôi không biết làm sao, không dám tát vì chơi thân với nhau rất lâu và còn ngại nữa. Tôi tát đến rơi cả móng giả. Bao nhiêu thù hận vào cái tát đó. Thực tế, khi lên set quay, tôi và Quỳnh Lương rất vui”.

Còn ‘ác nữ’ Quỳnh Lương khẳng định, nhân vật Đan Thanh trong phim là vai diễn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của cô: “Tôi không hoạt động chỉ ở miền Bắc, thực tế, những dự án đầu tiên tôi hoạt động là ở TP. HCM. Đây là giai đoạn tôi đang học hỏi khi bản thân là một "tay ngang", chưa từng qua trường lớp đào tạo nào. Tôi mong muốn học hỏi nhiều hơn nữa, sau đó mới dám đón nhận những sự yêu mến mà khán giả dành tặng”.

Chia sẻ về phân cảnh hôn Steven Nguyễn, Quỳnh Lương bộc bạch: “Tôi và Steven diễn rất nhanh. Những phân cảnh đó rất áp lực, chúng tôi muốn nhanh gọn để giảm bớt áp lực. Những cảnh quay tôi đóng với anh Steven là những ngày đầu tiên tôi tham gia dự án này. Thời gian tôi tiếp xúc với anh Steven ở ngoài chưa có nhiều. Nếu các cảnh quay ở gần cuối, tôi nghĩ là chúng tôi đã thân thiết và tình cảm hơn, giúp khán giả mãn nhãn hơn. Khi quay, chúng tôi chưa thân thiết nên tâm lý chỉ muốn quay nhanh, quay gọn làm sao cho tốt nhất, không phải quay nhiều”.

Ngoài ra, Steven Nguyễn cho biết, để thực hiện cảnh hôn với Quỳnh Lương, anh nhịn ăn nửa ngày, mong cơ thể không có mùi, vì tôn trọng bạn diễn. Cả hai đều rất nghiêm túc và may mắn buổi quay diễn ra nhanh chóng.

Còn Chế Nguyễn Quỳnh Châu đến với phim là một cơ duyên. Là gương mặt mới gia nhập làng phim ảnh, người đẹp đặt nhiều niềm tin vào ê kíp và cảm thấy may mắn khi được tham gia với đoàn làm phim. Cô chia sẻ: “Sau này khi làm nghề được 5 năm, 10 năm, tôi nhìn lại hành trình riêng của mình tôi thấy mình có rất nhiều Quỳnh Châu, rất nhiều tạo hình, không đóng khung trong hình tượng mặc đẹp suốt như vậy. Đây là cơ hội vô cùng quý báu. Có Thảo An trong hành trình diễn xuất khi nhìn lại tôi sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc cùng ê kíp. Tôi rất may mắn khi có cơ hội thay đổi tạo hình, không bị đóng khung trong bất kỳ nhân vật nào cả”.

Mặt trời mùa đông mang đến thông điệp: Sự trả thù không thể làm cho nạn nhân bớt đau khổ, chỉ có tình yêu thương giống như mặt trời mới có thể sưởi ấm được cho những con tim bất hạnh và lạnh giá như mùa đông. Mọi tội lỗi đều sẽ phải trả giá. Cha mẹ cũng đừng nhân danh vì con yêu mà làm những điều xấu xa, khiến chúng phải lãnh hậu quả.