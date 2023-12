Sau thời gian suy sụp vì sức khỏe, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: 'Tôi muốn tái sinh chính mình'

SVVN - Sau thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ, Trịnh Thăng Bình quay trở lại đường đua âm nhạc mùa cuối năm, với loạt showcase riêng tư phiên bản giới hạn.

Chia sẻ về lần tổ chức showcase Ở đó nhìn em, Trịnh Thăng Bình cho biết: “Đầu tiên, tôi muốn khẳng định mình đã hoàn toàn khoẻ mạnh và đang rất sung sức biểu diễn. Thời gian qua, đã có nhiều khán giả lo lắng, nhắn tin hỏi thăm. Tôi rất xúc động. Tôi muốn hát thật nhiều tặng những người yêu thương mình để đáp lại tình cảm đó”.

Giọng ca này cho hay: “Bên cạnh đó, việc tổ chức các đêm nhạc phiên bản giới hạn sẽ là dự án trong năm tới của tôi. Mỗi đêm nhạc sẽ có rất nhiều điều lần đầu tiên và duy nhất tôi dành cho khán giả của mình. Tôi đã nhiều năm đứng trên đầy đủ các sân khấu lớn. Nay tôi muốn được trực tiếp nắm tay khán giả của mình, chụp hình chung và tạo nên nhiều kỷ niệm đặc biệt”.

Với showcase lần này, Trịnh Thăng Bình đích thân set up toàn bộ không gian, đặc biệt là phần âm thanh chuẩn studio. Anh rất hào hứng khi có dịp giới thiệu bộ sưu tập thiết bị phòng thu bao nhiêu năm qua của mình, mang lại trải nghiệm nghe nhạc chất lượng cho khán giả.

Anh bày tỏ: "Tôi rất thích hai cụm từ "made by Trịnh Thăng Bình" và "back to basic". Showcase lần này tôi sẽ làm theo đúng hai tiêu chí đó. Về phần âm nhạc, tôi sẽ mời mọi người đến ăn một bữa tiệc mà do tôi đích thân đi chợ và nấu nướng. Còn về "back to basic" tôi sẽ quay lại với cách hát mộc cùng ban nhạc, cách biểu diễn mà tôi và khán giả của tôi thích xưa giờ. Tôi muốn tái sinh chính mình”.

Nằm trong tinh thần đó, showcase dành cho mùa Giáng sinh 2023 của Trịnh Thăng Bình sẽ mang không khí thân mật và ấm cúng. Đặc biệt, showcase cũng là nơi giới thiệu ca khúc mới nhất Ở đó nhìn em.

Nói về sản phẩm âm nhạc lần này, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ sáng tác bài hát nào về mùa Đông. Đây là lần đầu tiên. Mùa Đông năm nay mang lại cho tôi nhiều cảm xúc sau nhiều sóng gió đã trải qua. Đây cũng là sáng tác đầu tiên tôi viết với nhịp 3/4, thể loại rất lấp lánh, cổ tích, hợp với Giáng sinh. Hy vọng mọi người ủng hộ thể nghiệm mới của tôi".