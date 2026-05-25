Nữ sinh chuyên ngành Báo Phát thanh và hành trình mài giũa tư duy làm báo

SVO - Rời bản làng Điện Biên để theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo, Quàng Thị Quỳnh Trang, cô gái dân tộc Thái (sinh năm 2002) đã có những năm tháng đáng nhớ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tốt nghiệp ngành Báo chí chuyên ngành Báo Phát thanh, Quỳnh Trang sớm rèn luyện tư duy làm nghề bằng sự chủ động và tinh thần học hỏi nghiêm túc. Hành trình của cô cũng cho thấy nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng chính công việc mình theo đuổi.

Từ đam mê thời học trò đến hành trình mài giũa tư duy làm báo

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Điện Biên, Quỳnh Trang sớm nuôi dưỡng niềm yêu thích với sân khấu và công việc dẫn chương trình. Từ những năm học THCS, THPT, cô gái dân tộc Thái đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, sự kiện của trường lớp và nhiều lần đảm nhận vai trò MC trong các chương trình lớn nhỏ.

Quỳnh Trang trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024.

Chính những trải nghiệm đầu đời ấy đã trở thành động lực để Trang nuôi dưỡng ước mơ bước chân vào môi trường đào tạo báo chí chuyên nghiệp. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh can đảm tự tin xuống Hà Nội tham dự kỳ thi năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự cố gắng và niềm đam mê dành cho nghề, cô đã trúng tuyển chuyên ngành Báo Phát thanh, đúng như mong muốn.

Bước vào giảng đường đại học, Quỳnh Trang nhanh chóng nhận ra nghề báo không chỉ được hình thành từ lý thuyết mà còn cần quá trình va chạm thực tế liên tục. Chính vì vậy, cô chủ động tham gia nhiều hoạt động truyền thông để tích lũy kinh nghiệm ngay từ sớm.

Quỳnh Trang tự tin biểu diễn trên sân khấu từ những năm học THPT.

Trong thời gian học tập, Trang từng làm truyền thông nội bộ cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực cà phê Tây Bắc, đồng thời tích cực tham gia các chuyến đi thực tế và sản xuất sản phẩm báo chí tại trường. Những trải nghiệm ấy giúp nữ sinh rèn luyện khả năng quan sát, tư duy nội dung, cũng như sự nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin.

Trưởng thành từ những thử thách của tuổi trẻ

Theo Quỳnh Trang, hành trình học tập và theo đuổi nghề báo tại Thủ đô chưa bao giờ là điều dễ dàng. Từ một cô gái vùng cao lần đầu sống xa gia đình, cô phải học cách thích nghi với môi trường mới, nhịp sống mới và những yêu cầu đặc thù của chuyên ngành Báo Phát thanh.

Quỳnh Trang tham gia chuyến đi thực tế chính trị tại Yên Bái cùng giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Có thời điểm, mình rất áp lực vì cảm thấy bản thân thiếu kinh nghiệm, chưa quen với các thiết bị thu âm hay phần mềm dựng âm thanh chuyên ngành. Nhưng càng học, càng làm, mình càng hiểu rằng, chỉ cần không ngại bắt đầu thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua”, Trang chia sẻ.

Trong hành trình ấy, nữ sinh luôn nhận được sự đồng hành từ thầy cô, bạn bè và các anh chị đi trước. Với cô, đó là nguồn động lực lớn giúp bản thân tự tin hơn trên con đường theo đuổi nghề báo.

Quỳnh Trang tham gia Hội Báo toàn quốc 2025.

Bên cạnh việc học tập tại trường, Quỳnh Trang còn có cơ hội tham gia cộng tác cùng Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong). Đây cũng là môi trường giúp cô tích lũy thêm nhiều trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ.

“Khi tham gia cùng Sinh Viên Việt Nam, mình có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều anh chị và các bạn trẻ nhiệt huyết. Mình học được thêm nhiều kỹ năng mới và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều”, Trang bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Quỳnh Trang cho rằng, điều quý giá nhất cô nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách sống.

Lan tỏa giá trị tích cực từ trách nhiệm của người trẻ

Không chỉ tập trung học tập và rèn luyện nghề nghiệp, Quỳnh Trang còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Là người con dân tộc Thái, cô luôn mong muốn góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình tới nhiều bạn trẻ hơn.

Ngoài ra, nữ sinh cũng thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng về trẻ em vùng sâu, vùng xa. Với Trang, những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ sự chân thành vẫn có thể tạo nên giá trị tích cực cho cộng đồng.

Quỳnh Trang cho rằng, những trải nghiệm thực tế giúp cô rèn luyện tư duy làm báo và khả năng tiếp cận thông tin.

Là một người trẻ, Quỳnh Trang cho rằng, điều quan trọng nhất là luôn sống tích cực và có trách nhiệm với bản thân cũng như xã hội. Theo cô, không cần làm những điều quá lớn lao, chỉ cần biết cố gắng học tập, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh thì cũng đã là một cách sống ý nghĩa.

“Tuổi trẻ ai cũng sẽ có lúc áp lực hay chông chênh, nhưng mình tin, chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua”, Trang gửi gắm.

Quỳnh Trang chia sẻ châm ngôn sống mà cô luôn theo đuổi: “Chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi người đều sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình”.

(Ảnh: NVCC)

