Song Hye Kyo lại bị khán giả 'lên án' vì một lý do không ai ngờ tới

SVVN - Đóng cặp với Lee Do Hyun, Song Hye Kyo nhận chỉ trích vì “chuộng trai trẻ”.

Từng là “bảo chứng tỷ suất lượt xem” trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhưng các dự án gần đây của Song Hye Kyo không mấy thành công.

Sự nghiệp của Song Hye Kyo ngập tràn những 'siêu phẩm' như Full House, That Winter, The Wind Blows, Descendants of The Sun... Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các tác phẩm mới hơn của cô như Now, We Are Breaking Up và Encounter phải hứng chịu nhiều chỉ trích và tỷ suất người xem liên tục giảm dần. Ngoài ra, việc Song Hye Kyo liên tục lựa chọn các bạn diễn trẻ hơn và cùng loại vai diễn cũng khiến cô không nhận được sự chú ý của công chúng.

Mặc dù ngoại hình của nữ diễn viên vẫn đáng kinh ngạc như thuở nào ở tuổi 40, nhưng gần đây có vẻ như cô không gặp may mắn trong chuyện tình cảm và sự nghiệp.

Song Hye Kyo đã xác nhận sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình sắp tới The Glory do chính biên kịch của Descendants of The Sun chắp bút. Nữ diễn viên sẽ đóng chung với nam diễn viên đang lên Lee Do Hyun, thể hiện vai nữ chính đầy thù hận Moon Dong Eun, người muốn báo thù những kẻ bắt nạt năm xưa của cô. Trong khi loạt phim hứa hẹn cho thấy một khía cạnh khác của Song Hye Kyo, thì cư dân mạng lại có những lời lẽ không mấy tích cực về việc nữ diễn viên lựa chọn một lần nữa đóng cặp với bạn diễn kém tuổi.

Một số bình luận của cư dân mạng: “Song Hye Kyo sẽ không bao giờ thoát khỏi những lời chỉ trích nếu tiếp tục hợp tác với những bạn diễn trẻ tuổi hơn”; “Cô ấy đang muốn tìm kiếm một Song Joong Ki thứ hai sao?”; “Song Hye Kyo luôn dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn, đó là xu hướng hay sao?”; “Song Hye Kyo không bao giờ thay đổi hình ảnh của mình, luôn là một kiểu nhân vật giống nhau, chỉ là với những bạn diễn khác nhau”; “Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi thấy kỹ năng diễn xuất của cô ấy không chút cải thiện”…

Quả thật, Song Hye Kyo thường xuyên đóng cặp cùng các bạn diễn trẻ tuổi như Park Bo Gum, Jang Ki Yong, Song Joong Ki… Nữ diễn viên thường xuyên bị chỉ trích vì tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Nhiều người bày tỏ rằng họ cảm thấy mệt mỏi với khả năng diễn xuất không thay đổi của Song Hye Kyo trong những năm qua. Song Hye Kyo đang mất dần độ tin cậy với tư cách là một diễn viên, vì cô không chịu lắng nghe phản hồi của người xem.