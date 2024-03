Tác phẩm của sinh viên được triển lãm tại Hội Báo toàn quốc 2024

SVVN - Nhiều tác phẩm phóng sự ảnh, sản phẩm báo in, báo truyền hình do sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) thực hiện được trưng bày trong Hội Báo toàn quốc năm 2024.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 được tổ chức từ ngày 15/3/2024 đến 17/3/2024, tại trục đường Lê Lợi, TP. HCM.

Bên cạnh các gian trưng bày của các cơ quan báo chí, tại gian trưng bày của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) cũng trưng bày hơn 40 tác phẩm phóng sự ảnh và tác phẩm báo in, báo truyền hình. Tại đây, tất cả các sản phẩm triển lãm đều do sinh viên ngành Báo chí thực hiện, từ khâu lên ý tưởng, tác nghiệp đến thiết kế, trình bày và in ấn.

TS Triệu Thanh Lê - Trưởng khoa Báo chí & Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Tham gia Hội Báo năm nay cũng là tham gia một hoạt động quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam. Với hoạt động này, chúng tôi muốn giới thiệu về chương trình đào tạo của khoa, sản phẩm của sinh viên và giới thiệu sinh viên đến các cơ quan báo chí. Các em là những gương mặt trẻ trung, năng động, có khả năng viết tốt, sáng tạo và những phẩm chất phù hợp để trở thành những người làm báo, làm truyền thông chuyên nghiệp”.

Cô Triệu Thanh Lê nói thêm, thông qua Hội Báo, khoa Báo chí & Truyền thông muốn trình bày nét đặc sắc của báo chí TP. HCM thông qua gian trưng bày, đó là phục vụ công chúng, thân thiện, gần gũi, tức thời. “Khoa cũng có những mục trưng bày hiện đại, như trưng bày sản phẩm đa phương tiện và kính thực tế ảo”, TS Triệu Thanh Lê chia sẻ.

Khoa Báo chí & Truyền thông đến Hội Báo năm nay với chủ đề: 30 năm sự nghiệp đào tạo nhà báo – nhà truyền thông và Bản sắc Sài Gòn, Nam Bộ.

Hồng Hạnh (năm thứ hai, ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho gian trưng bày của trường: “Mình tham gia thi công gian trưng bày theo diện các câu lạc bộ của khoa, được khoa phân công. Mình tham gia lên ý tưởng và thi công dựng sạp báo, chúng mình hoàn thành phần việc trong hai ngày”.

Chia sẻ về cảm xúc khi được tự tay trưng bày những sản phẩm của sinh viên các thế hệ trong Khoa, trong đó có cả sản phẩm của bản thân, Hạnh cảm thấy đây là niềm tự hào khi sản phẩm của mình được công nhận, mặt khác, đây cũng là cơ hội để những đơn vị báo, đài chú ý hơn đến sinh viên.

Nguyễn Hàm Viết Âm (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ cảm nhận khi đứng trước các phóng sự ảnh được trưng bày: “Là Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm "Lướt", mình rất vui, tự hào khi sản phẩm thuộc chương trình được chọn trưng bày ở Hội Báo toàn quốc. Hy vọng, trong tương lai, sinh viên ngành Báo chí có thể tạo ra thêm các sân chơi, sản phẩm chuyên ngành nhiều về số lượng, được đánh giá cao về chất lượng”.

Tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại TP. HCM, về phía các đơn vị đào tạo, còn có sự góp mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng vì khoảng cách địa lý, các học viên không thể đến dự, nhưng các giảng viên của khoa đã chuẩn bị gian trưng bày chu đáo, nhằm giới thiệu thêm về học viện và mở rộng tuyển sinh.

“Đến với Hội Báo năm 2024, chúng tôi muốn giới thiệu một Học viện vô cùng năng động, sáng tạo và luôn chú trọng đến chất lượng và hiệu quả. Hội Báo năm nay rất đông và được tổ chức kỹ lưỡng, chúng tôi cảm thấy như được ở tại “sân nhà” Hà Nội. Đặc biệt, chúng tôi muốn giao lưu để hiểu xem sinh viên chúng tôi đào tạo có thể đáp ứng được những nhu cầu của thị trường thế nào và muốn nhận những phản hồi từ công chúng, những cơ quan báo chí để chúng tôi có sự điều chỉnh về giảng dạy và đào tạo trong thời gian tới”, Phó Viện trưởng Viện Báo chí Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô Đinh Thị Xuân Hòa bày tỏ.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 quy tụ hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với chủ đề: “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”. Bên cạnh đó, Hội Báo còn thu hút đông đảo sinh viên, học sinh quan tâm ngành Báo chí đến tìm hiểu. Trong khuôn khổ Hội Báo, diễn ra nhiều hoạt động, trò chơi để trải nghiệm hoạt động tác nghiệp báo chí và nhận những phần quà hấp dẫn.