Thành tích đáng nể của học viên cao học trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM)

SVVN - Lưu Ngọc Quỳnh Khôi (sinh năm 1998) là học viên cao học ngành Quản lý Xây dựng, khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) vừa tốt nghiệp với 8 bài báo quốc tế trong vòng 1,5 năm.

Quỳnh Khôi vừa bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ với điểm số 8,6/10, là người có thành tích cao nhất trong số những học viên cao học khác tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 7/2023 của ngành Quản lý Xây dựng.

Ngoài ra, anh còn nhận được học bổng Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 - 2023, do Hội khuyến học thương gia Đài Loan (TQ) tài trợ, với kinh phí lên đến 400 triệu đồng. “Học bổng là nguồn động lực khích lệ rất lớn, đặc biệt là về mặt tài chính, giúp học viên tập trung thời gian hơn cho việc học và nghiên cứu khoa học để tạo ra công trình có chất lượng”, Khôi bày tỏ.

Vừa qua, Quỳnh Khôi học còn tham dự Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc Bền vững lần thứ III, năm 2023 (ICSCEA 2023), diễn ra từ ngày 19 - 20/7, tại Đà Nẵng. Tại đây, Khôi có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực tối ưu hoá trong quản lý xây dựng với chủ đề “Applying Artificial Intelligence To Solving Multiple Optimization In Construction Management: Hybrid Slime Mold Algorithm With Opposition-Based Learning”.

Xác định ngay từ đầu sẽ dấn thân vào con đường nghiên cứu, Quỳnh Khôi quyết định học Thạc sĩ theo phương thức nghiên cứu thay vì hướng ứng dụng. Với Khôi, đây chính là bước đệm để anh có thể tiếp cận với đa dạng các phương pháp khoa học, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu lâu dài về sau.

Ngay khi nhập học vào năm 2021, với mong muốn tìm một người thầy dẫn dắt cho quá trình nghiên cứu, Khôi được bạn bè giới thiệu PGS. TS Phạm Vũ Hồng Sơn. Qua trao đổi về các dự định đề tài, hai thầy trò có cùng chung mối quan tâm đến đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) vào giải quyết các yếu tố trong quản lý xây dựng.

Sau một thời gian dài không ngừng tìm kiếm và phân tích các thuật toán dùng để giải quyết vấn đề tối ưu hoá, Quỳnh Khôi tiến hành hướng nghiên cứu chính là sử dụng mô hình thuật toán nấm nhầy (Slime Mold Algorithm) trong việc cân bằng tối ưu hoá tiến độ, chi phí và các yếu tố khác (như chất lượng, rủi ro…) trong quản lý xây dựng. Mỗi yếu tố này đều tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của một dự án xây dựng, do đó việc tìm ra giải pháp tối ưu tất cả yếu tố là rất cần thiết.

Hiện, anh đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM.