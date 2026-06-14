Cha của Son Heung Min tình nguyện làm vệ sĩ, gây xôn xao ở Mexico

SVO - Những hình ảnh về cha của Son Heung Min, ông Son Woong Jung, chăm sóc con trai mình ở Mexico đang trở thành chủ đề 'nóng hổi' trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, Hong Myung Bo, đã cho toàn đội nghỉ ngơi vào ngày 14/6 (giờ Hàn Quốc). Đội bóng của ông Hong đã giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Cộng hòa Séc trong trận đấu đầu tiên của bảng A, diễn ra vào ngày 12/6, tại sân vận động Estadio Guadalajara ở Zapopan, Guadalajara, Mexico. "Các chiến binh Taegeuk" (biệt danh của đội tuyển Hàn Quốc), những người đã tiến hành tập luyện nhẹ để phục hồi thể lực vào ngày 13/6, đã được nghỉ ngơi hoàn toàn vào ngày 14/6.

Vào ngày nghỉ, Son Heung Min đã đến một nhà hàng Mexico ở Guadalajara, Mexico, cùng một số đồng đội và gia đình để thưởng thức ẩm thực địa phương. Những người đi cùng Son hôm đó có Lee Jae Sung và Song Bum Keun. Khi nghe tin 'siêu sao toàn cầu' Son đến thăm, nhà hàng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi người dân Mexico và các phóng viên địa phương đổ xô đến.

Lúc này, những người được cho là nhân viên nhà hàng và các nhân viên trong đoàn của Son đã di chuyển xung quanh để bảo vệ anh, đề phòng trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra nếu cầu thủ bị thương do sự chen lấn đột ngột của đám đông.

Cha của Son Heung Min, ông Son Woong Jung, cũng đứng bên cạnh con trai để bảo vệ. Với vẻ mặt cảnh giác cao độ, ông thận trọng khoác tay con trai. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi (sinh năm 1962), hành động này của ông đã gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ địa phương tại Mexico.

Hơn nữa, các phương tiện truyền thông Mexico đang ráo riết đưa tin về việc Son Heung Min thưởng thức món ăn Mexico. Kênh truyền hình FOX của Mexico thậm chí đã cử phóng viên đến nhà hàng để quay video, với nội dung: "Chúng tôi đã gặp ngôi sao bóng đá Hàn Quốc được yêu mến của chúng tôi, Son Heung Min tại một quán bán bánh taco. Không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của món ăn Mexico ngon tuyệt".

Trong khi đó, Son Heung Min và các cầu thủ khác đang tận hưởng một cữ nghỉ ngơi xứng đáng khi còn 5 ngày nữa mới đến trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Mexico, diễn ra tại sân vận động Guadalajara, vào lúc 10h sáng, ngày 19/6.