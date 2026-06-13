Chi Pu đầu tư khủng cho album đầu tay: 'Bước ra khỏi quá khứ và tìm thấy bản ngã kiêu hãnh nhất của mình'

SVO - Trong buổi triển lãm nghệ thuật để quảng bá album đầu tay 'EXs', Chi Pu đã chia sẻ những điều chưa từng tiết lộ bên cạnh 'dàn sao' Việt cùng 'ngôi sao quốc tế' Amber Liu.

Buổi giới thiệu album của Chi Pu quy tụ dàn khách mời là các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Đặc biệt, "ngôi sao" quốc tế Amber Liu cũng đã có mặt để chung vui cùng Chi Pu.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn gây bất ngờ khi diễn live ca khúc MIRROR. Chi Pu và Amber còn có màn trình diễn đặc biệt ca khúc Tin được không? đầy cuốn hút.

Chi Pu giới thiệu danh sách 9 ca khúc thuộc album EXs gồm: MIRROR, Xưng tội, Tối nay anh muốn nghe gì?, Quên em đi, Thiên sứ, Thao túng, Thiên đường cô đơn, 55, Tin được không? (kết hợp cùng Amber Liu).

Đặc biệt, sự "lột xác" trong tư duy làm nghề của Chi Pu được khẳng định mạnh mẽ khi cô trực tiếp tham gia vào khâu sáng tác. Hai ca khúc 55 và Quên em đi do chính Chi Pu chấp bút cùng ca, nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên, hứa hẹn mang đến những góc nhìn cá nhân độc đáo, chân thật nhất.

Không chỉ vậy, Chi Pu công bố một sự thật gây bất ngờ. Thiên đường cô đơn được hé lộ là hidden track (ca khúc ẩn) thuộc album EXs. Đáng chú ý, đây là ca khúc từng được ra mắt 4 năm trước trên các nền tảng nhạc số, do chính Chi Pu thể hiện dưới nghệ danh ẩn Loli.

Album EXs được xây dựng như một chuyến du hành xuyên qua không gian nội tâm đầy sâu thẳm. Chia sẻ về thông điệp cốt lõi của dự án, Chi Pu bộc bạch: “EXs là những mảnh ghép của ký ức đã thành hình. Có những yêu thương từng rất đẹp, có những tổn thương từng rất sâu, có những điều tưởng như đã vỡ vụn nhưng cuối cùng lại trở thành một phần trong hành trình tìm thấy chính mình".

"Chi trân trọng tất cả những gì đã đi qua, những người cũ, những cảm xúc cũ, những phiên bản cũ của bản thân. Tất cả được gói ghém lại trong từng giai điệu, từng lời ca. Album kể nên câu chuyện về một cô gái bước ra khỏi quá khứ và tìm thấy bản ngã kiêu hãnh nhất của mình”, nữ ca sĩ bày tỏ.