Brad Pitt vẫn khiến Hollywood kinh ngạc với vai diễn mới, huyền thoại văn học thiếu nhi nước Mỹ lên màn ảnh rộng

SVO - Rạp phim Việt chứng kiến màn đổ bộ của các đòng phim đa dang thể loại, có nhiều 'ngôi sao' góp mặt. Tất cả hứa hẹn làm nên 'bữa tiệc' thịnh soạn cho màn ảnh rộng.

Brad Pitt phong trần giữa băng giá Alaska

Trái tim quái thú có tựa gốc là Heart of the Beast, thuộc thể loại sinh tồn, phiêu lưu. Phim do David Ayer làm đạo diễn, với sự tham gia của tài tử Brad Pitt. Phim theo chân sĩ quan lực lượng đặc nhiệm James Belmont (Brad Pitt) cùng chú chó nghiệp vụ trung thành Odin. Cả hai đã sống sót trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc và bị mắc kẹt giữa vùng hoang dã khắc nghiệt của Alaska.

Không còn sự hỗ trợ từ bên ngoài, cả hai buộc phải dựa vào nhau để sinh tồn trước thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và những mối nguy luôn rình rập. Trong cuộc chiến sinh tồn tưởng chừng không có lối thoát ấy, tình bạn, lòng trung thành và mối liên kết đặc biệt giữa con người với người bạn bốn chân liên tục bị thử thách.

Để tái hiện chân thực môi trường sinh tồn khắc nghiệt của câu chuyện, đoàn làm phim đã từ bỏ các phim trường truyền thống và lựa chọn ghi hình tại nhiều địa điểm thực tế trên khắp New Zealand. Theo David Ayer, Brad Pitt đã hoàn toàn hòa mình vào điều kiện quay khắc nghiệt ngoài trời để mang đến một màn trình diễn chân thực và giàu cảm xúc.

Bên cạnh Brad Pitt và chú chó cứu hộ kỳ cựu Uber (vai Odin), Trái tim quái thú còn có sự tham gia của diễn viên gạo cội JK Simmons và "ngôi sao" trẻ Anna Lambe.

Phim được phát triển từ kịch bản từng được vinh danh trong danh sách Black list 2017, do biên kịch Cameron Alexander chấp bút. Black list là một trong những danh sách kịch bản chưa được sản xuất danh giá và có tầm ảnh hưởng nhất ở Hollywood.

Chuyến phiêu lưu sắc màu của Chàng Mèo mang mũ

Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1957, cuốn sách thiếu nhi The Cat in the hat của nhà văn Dr. Seuss không chỉ là một tác phẩm văn học, mà đã trở thành một phần di sản văn hóa toàn cầu, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả nhiều thập kỷ.

Hình ảnh chú mèo mang chiếc mũ sọc trắng - đỏ, đại diện cho tinh thần tự do, sự hỗn loạn lém lỉnh và trí tưởng tượng không biên giới, đã biến Dr. Seuss thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của nền văn học thiếu nhi thế giới.

Lần này, câu chuyện sẽ theo chân Chàng Mèo tinh quái (do tài tử Bill Hader lồng tiếng) khi anh nhận nhiệm vụ từ Viện Phụ trách Trí tưởng tượng và Cảm hứng (I.I.I.I.). Mục tiêu của Chàng Mèo là giúp đỡ hai anh em Gabby và Sebastian vượt qua nỗi cô đơn và tìm lại niềm vui tại một thị trấn mới.

Tuy nhiên, với sở trường luôn làm quá mọi chuyện và đam mê gây ra những hỗn loạn lầy lội, Chàng Mèo đã vô tình biến cuộc gặp gỡ này thành một cuộc đại náo ngoài tầm kiểm soát. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để chú mèo đặc biệt này chứng minh bản thân trước khi có nguy cơ bị tước đi chiếc mũ ma thuật vĩnh viễn.

“Tiểu tam cuốn nhất màn ảnh Hoa ngữ” Lý Mộng trở lại

Mùa phim kinh dị năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các tác phẩm mang đậm yếu tố tâm linh và văn hóa dân gian. Tác phẩm Minh hôn trong lồng bướm hứa hẹn đưa khán giả bước vào hành trình rợn tóc gáy của lòng tham, đấu trí và nỗi sợ đến từ dinh thự cổ và những hủ tục xưa cũ.

Bối cảnh chính của phim diễn ra tại biệt thự nhà họ Lục, hay còn được người đời biết đến với cái tên Điệp phủ (Dinh thự Bướm). Nơi đây từ lâu đã chứa đựng những lời đồn bí ẩn xoay quanh hiện tượng quỷ ám, cũng như hàng loạt giai thoại chưa có lời giải.

Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Lý Hàm, một chuyên viên vật lý trị liệu cùng gã đàn ông tham lam A Vỹ chuyển đến sinh sống tại Điệp phủ. Từ đây, Điệp phủ trở thành chiến trận ngầm khốc liệt giữa lòng tham con người và sự thật tăm tối bị che giấu.

Vào vai nữ chính Lý Hàm, nữ diễn viên đình đám Lý Mộng được kỳ vọng gây ấn tượng mạnh mẽ với dự án điện ảnh kinh dị hiếm hoi trong sự nghiệp. Trước đó, cô ghi điểm bởi vai diễn “tiểu tam” Lỗ Trinh Trinh trong phim Mật ngữ kỷ, khiến khán giả vừa ức chế vừa yêu thích bởi tạo hình và khí chất bùng nổ trên màn ảnh.

Tận dụng triệt để chất liệu dân gian kết hợp với không khí kinh dị đặc trưng của làng phim châu Á, Minh hôn trong lồng bướm sở hữu dàn diễn viên trẻ thực lực, hứa hẹn mang đến cuộc đụng độ gây sốc và bùng nổ giác quan tại một trong những kiến trúc ma ám ghê rợn nhất màn ảnh năm nay.