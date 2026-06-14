Duy nhất mới chỉ có 'Kho báu' này của Kpop phá kỷ lục năm nay

MV mới nhất của TREASURE đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy hai tuần trên YouTube. IF I hiện là video âm nhạc K-pop đạt mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2026. Video được phát hành vào lúc 6h chiều ngày 1/6 (giờ Hàn Quốc), nghĩa là chỉ mất 11 ngày, 22 giờ và 49 phút (tính đến 13/6) để đạt được cột mốc này.

Ngoài việc phá vỡ kỷ lục K-pop chung của năm 2026, IF I còn trở thành MV của TREASURE vượt qua 100 triệu lượt xem nhanh nhất. Đây cũng là video âm nhạc chính thức thứ tư của nhóm đạt được thành tích này, sau BOY, I LOVE YOU và JIKJIN.

MV IF I đang nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ âm nhạc toàn cầu, cùng với lời khen ngợi vì đã thể hiện hoàn hảo phong cách hip-hop đích thực của YG kết hợp với phong cách độc đáo của TREASURE. Video được đánh giá cao vì mang đến cảm giác đắm chìm mạnh mẽ thông qua sự kết hợp hài hòa giữa phong cách đạo diễn đen trắng, sức hút không gì sánh bằng của các thành viên, chất hip-hop và những màn trình diễn mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút.

Phản hồi rất tích cực không chỉ trên YouTube mà còn trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu như Instagram và TikTok. Đặc biệt, phần vũ đạo từ những động tác hip-hop sử dụng cả hai tay để thể hiện trực quan thông điệp "IF I" đang thu hút sự chú ý, tạo nên trào lưu thách thức trong các nhóm nhảy cũng như người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới.

Thực tế, người hâm mộ đang tràn ngập internet với các video cover vũ đạo sử dụng các hashtag liên quan #IFIHOLIC, #IF_I_CHALLENGE, và nhiều tác phẩm sáng tạo khác như các thử thách diễn giải lại vũ đạo, các bản remix và nội dung hài hước cũng đang lan rộng. Các chuyên gia đánh giá rằng nhóm đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng bằng cách thu hút người nghe mới ngoài lượng fan cốt lõi của họ.

Sự chú ý này cũng được phản ánh trong nhiều chỉ số trên các nền tảng toàn cầu. Kể từ khi trở lại, kênh YouTube chính thức của TREASURE đã vượt qua 8 triệu người đăng ký vào ngày 12/6, và số người nghe hằng tháng trên Spotify (số người nghe trong 28 ngày qua) cũng tăng khoảng 500.000. Tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ đang mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Với album này, được dẫn dắt bởi nhà sản xuất điều hành Yang Hyun Suk, họ đang tiếp tục đà phát triển không ngừng bằng cách đạt được cột mốc triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên, đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 13 khu vực, chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản, và thậm chí còn giành được nhiều giải thưởng trên các chương trình âm nhạc.

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