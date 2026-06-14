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Chiếc vòng tay đặc biệt của đội tuyển Bồ Đào Nha tại 'World Cup 2026'

Ly Ly
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SVO - Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với tiền đạo Diogo Jota bằng cách đeo những chiếc vòng tay đặc biệt trong mỗi trận đấu tại 'World Cup 2026'.

Đây là lời tri ân tuyệt đẹp của Bồ Đào Nha dành cho Diogo Jota tại World Cup. Các cầu thủ sẽ đeo vòng tay đặc biệt trong mỗi trận đấu của họ. Cử chỉ đầy ý nghĩa này đã được Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro đích thân trao tặng trong một cuộc gặp gỡ động viên với đội tuyển trước khi giải đấu bắt đầu. Tiền vệ Vitinha xác nhận rằng, toàn đội đã đón nhận món quà với tình cảm trân trọng và các cầu thủ ngay lập tức nhất trí đeo chúng trong suốt giải đấu.

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Cristiano Ronaldo đeo chiếc vòng tay trong lúc tập luyện để tưởng nhớ Diogo Jota.

Hành động này nhằm tôn vinh di sản của tiền đạo đã chơi tổng cộng 49 trận đấu chính thức cho đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi được 14 bàn thắng trước khi qua đời một cách bi thảm trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha năm ngoái. Sự ra đi đột ngột của cầu thủ này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đội tuyển, trở thành nguồn động lực lớn lao cho toàn đội, những người giờ đây muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với anh.

Đeo biểu tượng của sự đoàn kết và tưởng nhớ này trên cổ tay, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình bằng trận đấu mở màn gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 18/6, tại sân NRG Stadium, Houston, Mỹ.

Ly Ly
#Biểu tượng tri ân cầu thủ quá cố #Đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 #Hành động tưởng nhớ Diogo Jota #Sự đoàn kết và tôn vinh trong thể thao #Ý nghĩa của vòng tay đặc biệt

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