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Khi 'Benny Blanco của K-pop' đứng trên sân cỏ 'World Cup'

Tuệ Nghi
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SVO - EJAE mang giày thể thao để bảo vệ mặt sân 'World Cup' gây xôn xao dư luận.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE, người nổi tiếng toàn cầu với ca khúc nhạc phim Golden cho bộ phim K-Pop Demon Hunters, gần đây thu hút sự chú ý khi trình diễn bài hát chủ đề chính thức với lời tiếng Hàn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Giờ đây, sự chú ý cũng đổ dồn vào đôi giày thể thao cô ấy mang.

Tại lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động thành phố Mexico, EJAE đã trình bày ca khúc DNA cùng với ca sĩ opera nổi tiếng thế giới Andrea Bocelli. Ngày hôm đó, cô đã thể hiện vẻ đẹp Hàn Quốc bằng cách diện một chiếc váy với phần chân váy xòe rộng ấn tượng, gợi nhớ đến trang phục Hanbok truyền thống.

Đặc biệt, sau khi có thông tin tiết lộ rằng EJAE đã mang giày thể thao thay vì giày cao gót để bảo vệ mặt sân, mạng xã hội đã tràn ngập các bài đăng từ cư dân mạng hỏi thông tin về đôi giày đó.

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EJAE cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã phối giày thể thao Adidas với bộ trang phục của mình, kết hợp thành công giữa kiểu dáng truyền thống và phong cách thể thao.

Tuệ Nghi
#Sự kiện khai mạc World Cup 2026 #Phong cách thời trang truyền thống và thể thao #Chú ý đôi giày thể thao EJAE #Kết hợp văn hóa Hàn Quốc trong biểu diễn #Ảnh hưởng mạng xã hội và cộng đồng

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