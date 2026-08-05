Thi lại chưa phải là kết quả cuối cùng cho các thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

SVO - Sáng 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp cho toàn bộ thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Khẳng định việc này không nhằm “tẩy trắng” sai phạm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh các trường hợp vi phạm vẫn sẽ bị xử lý nghiêm theo kết luận điều tra. Đánh giá sự việc, TS. Lê Viết Khuyến nhận định đây là giải pháp bảo đảm quyền lợi trước mắt, tuy nhiên, cơ quan quản lý cần chuẩn bị sẵn phương án kỹ thuật tăng chỉ tiêu bổ sung để bảo vệ sự công bằng cho những thí sinh chân chính trong trường hợp buộc phải loại bỏ các cá nhân gian lận.

Báo cáo tại buổi họp báo sáng 5/8, GS. TS Huỳnh Văn Chương cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng và các quy định hiện hành của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi này. Theo kết quả điều tra ban đầu, các sai phạm đã diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi. Điều này tạo đủ cơ sở pháp lý để Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại đây.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định đây là quyết định được đưa ra trên cơ sở tính chất đặc biệt của vụ việc và kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, kết luận điều tra bước đầu xác định sai phạm tại đây là sai phạm có tính hệ thống, diễn ra trên phạm vi toàn điểm thi, không phải vi phạm của một vài cá nhân riêng lẻ. Việc làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân và từng thí sinh cần thêm thời gian điều tra, trong khi vẫn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của các em.

Ông cho biết, trong số 328 thí sinh có cả học sinh chưa thành niên và đã thành niên, mức độ liên quan của từng em là khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền được dự thi và xét công nhận kết quả của những thí sinh không vi phạm hoặc chưa được xác định có vi phạm, chứ không thay thế việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc tổ chức thi lại không phải để hợp thức hóa hay “tẩy trắng” sai phạm mà nhằm bảo đảm công bằng và tính nhân văn đối với thí sinh. Nếu sau này cơ quan điều tra kết luận có thí sinh vi phạm Quy chế thi, những trường hợp này vẫn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm.

Ngay cả khi đã được công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào đại học, cao đẳng trên cơ sở kết quả thi lại, nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm, các thí sinh vẫn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý theo quy định, kể cả hủy kết quả, dừng việc học hoặc hủy kết quả trúng tuyển.