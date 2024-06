Thí sinh 2K6 làm bài thi không tốt thì sao?

SVVN - Hôm nay, 28/6/2024, các thí sinh sẽ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Có những bạn làm tốt bài thi, có những bạn chưa làm tốt vì một lý do nào đó. Các bạn nên làm gì trong lúc chờ ngày công bố điểm thi? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi nhanh với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, tác giả cuốn sách “Trường học hay Trường đời” vừa được Báo Tiền Phong tái bản.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Sinh viên, Báo Tiền Phong, là diễn giả đã đến hơn 100 trường đại học, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên yêu thích.

Thưa nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã sắp kết thúc. Anh có điều gì muốn gửi đến các bạn thí sinh đã không làm tốt các bài thi?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Tiếc nuối là cảm giác của hầu hết các bạn thí sinh đã không làm tốt các bài thi. Kết quả này có thể ảnh hưởng đến việc các bạn được vào ngôi trường đại học mơ ước. Tôi xin chia sẻ với các thí sinh, nhưng cũng không phải vì làm bài không tốt mà ảnh hưởng đến những điều thú vị khác đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Sau này, khi đã có nhiều trải nghiệm sống thì các bạn sẽ nhận ra một điều rằng có những thứ mình tưởng là không may ở một thời điểm nào đó thì nó lại là may mắn ở một thời điểm khác.

Anh có thể chia sẻ những điều thú vị gì đang chờ đợi các bạn thí sinh ở phía trước?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Sau 12 năm miệt mài đèn sách (đặc biệt 3 năm học cấp 3), đây là thời điểm để các bạn 2K6 chuẩn bị bước sang một giai đoạn mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Các bạn được quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ. Thay vì dằn vặt với việc đã rồi, các bạn nên bắt đầu làm ngay một điều gì đó mà mình từng ao ước trước đây nhưng chưa làm được. Ví dụ đi du lịch (nếu có đủ điều kiện), đi làm thêm để có trải nghiệm, đọc những cuốn sách mình yêu thích, đi học thêm một khoá ngoại ngữ, một môn thể thao, một khoá nấu ăn... Đây là một quãng nghỉ, một sự chuẩn bị cần thiết cho quãng thời gian tiếp theo, cho dù bạn đi học hay đi làm.

Nhiều thí sinh được gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng, các bạn ấy sẽ phải chịu nhiều áp lực từ chính gia đình mình khi không làm tốt bài thi. Anh có điều gì muốn chia sẻ với các phụ huynh?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Tất cả các thí sinh đều muốn làm bài thi được tốt nhất và các bạn ấy đã cố gắng hết mình. Việc không đạt được điểm cao như kỳ vọng cũng hết sức bình thường. Đừng so sánh, chì chiết con em mình vì việc đã xảy ra rồi. Nên vui vẻ cùng con em mình chủ động chuẩn bị nhiều phương án, trong đó có phương án xấu nhất về điểm số. Tôi xin nhắc lại một ý đã nói ở trên: Có những thứ mình tưởng là không may ở một thời điểm nào đó thì nó lại là may mắn ở một thời điểm khác. Hãy để con em mình cảm nhận được rằng gia đình luôn là nơi để trở về, dù có thế nào đi chăng nữa.

Trước đây, khi trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Việt Nam, anh đã nói rằng anh khuyến khích các bạn có đủ điều kiện nên học đại học, nhưng trong cuốn sách Trường học hay Trường đời vừa được tái bản thì anh lại viết tất cả kiến thức học được ở trường lớp chính quy chỉ chiếm khoảng 10% kiến thức của mỗi người. Liệu có sự mâu thuẫn ở đây không?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm là nếu các bạn có đủ điều kiện thì nên học đại học, nhưng đừng học đại học bằng mọi giá. Điều này không hề mâu thuẫn với những gì tôi viết trong cuốn Trường học hay Trường đời vừa được tái bản. Trong cuốn sách, tôi có nói đến công thức 10:20:70, theo đó tất cả những kiến thức mình học được ở trường lớp chính quy từ lớp 1 đến đại học, sau đại học chỉ chiếm 10% kiến thức của mỗi người. 20% kiến thức còn lại đến từ những người xung quanh. 70% kiến thức đến từ những dự án, những công việc mình làm hằng ngày. Dù chỉ chiếm 10%, nhưng những kiến thức ở trường lớp chính quy là cơ sở, là nền tảng để mỗi chúng ta tiếp thu 90% kiến thức còn lại một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Trong cuốn sách Trường học hay Trường đời vừa được tái bản, anh có dành một chương để nói về đọc sách. Anh có thể gợi ý một vài đầu sách cho các bạn thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Tôi xin phép không đưa ra gợi ý các tên sách vì tôi nghĩ với những bạn thích đọc sách thì chắc chắn đã có sẵn một danh sách các loại sách muốn đọc. Với những bạn chưa đọc sách hoặc đọc sách chưa nhiều thì những tựa sách tôi gợi ý chưa chắc đã phù hợp với các bạn ấy. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều là chỉ có đọc sách chúng ta mới phát huy được sức tưởng tượng tốt nhất, điều này vô cùng quan trọng trong công việc và cuộc sống của mỗi chúng ta.

Cảm ơn anh!