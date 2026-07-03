718 tân cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam tốt nghiệp, sẵn sàng bước vào hành trình mới

SVO - Trong lễ bế giảng năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo. Dịp này, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Học viện nhấn mạnh vai trò của tri thức, bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng trong hành trình lập thân, lập nghiệp của người trẻ.

Ngày 3/7, Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Học viện Phụ nữ Việt Nam với sự tham dự của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng lãnh đạo Học viện, cán bộ, giảng viên, phụ huynh và những tân cử nhân khóa học 2022 - 2026.

Theo Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân đợt 3 năm 2026, Học viện có 718 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, gồm 713 sinh viên hệ đại học chính quy và 5 sinh viên hệ liên thông đại học vừa làm vừa học.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúc mừng 718 tân cử nhân đã hoàn thành chặng đường học tập, khép lại một giai đoạn nhiều nỗ lực để bước vào hành trình lập thân, lập nghiệp.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà, mỗi tấm bằng được trao là kết quả của những năm tháng học tập, nghiên cứu, thực tập và vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Mỗi tấm bằng được trao hôm nay là kết quả của những ngày tháng các em học tập trên giảng đường; những đêm thức khuya, dậy sớm để hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, thực tập, khóa luận tốt nghiệp và cũng là những ngày tháng vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực trong cuộc sống để đạt kết quả tốt nhất trong học tập”, bà Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi lễ.

Bà Lê Thị Thủy cho rằng, phía sau thành công của mỗi sinh viên luôn có sự đồng hành của gia đình cùng sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường. Đồng thời, bà ghi nhận những kết quả Học viện đạt được trong đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy (giữa) trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân đạt loại giỏi.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2025 - 2026, 74,8% sinh viên khóa tốt nghiệp đạt học lực từ loại khá trở lên. Bên cạnh việc duy trì chất lượng đào tạo, Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp; tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của 20 doanh nghiệp, tạo gần 1.000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Khảo sát sau tốt nghiệp cũng cho thấy hơn 90% sinh viên có việc làm, trong đó gần 62% làm đúng ngành đào tạo, phản ánh hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Gửi gắm tới các tân cử nhân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ kỳ vọng thế hệ sinh viên mới tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

“Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng tri thức, kỹ năng, phẩm chất và bản lĩnh đã được trang bị trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện Phụ nữ, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, khắc phục khó khăn, tự tin bước vào chặng đường mới; khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và hạnh phúc của mỗi gia đình Việt Nam”, theo bà Lê Thị Thủy.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân đạt loại giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, chúc mừng các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời nhấn mạnh tấm bằng tốt nghiệp là cột mốc quan trọng nhưng không phải đích đến cuối cùng của mỗi người.

“Một tấm bằng đại học là rất đáng trân trọng, nhưng chưa đủ để bảo đảm thành công lâu dài. Điều quyết định tương lai của mỗi người là khả năng tiếp tục học hỏi, thích ứng với sự thay đổi, làm chủ công nghệ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tạo ra những giá trị thực sự cho tổ chức và xã hội”, PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo Giám đốc Học viện, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, người trẻ cần duy trì tinh thần học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.

“Người có thể đi xa không nhất thiết là người biết nhiều nhất, mà là người luôn sẵn sàng học hỏi và không ngừng hoàn thiện chính mình. Công nghệ có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng không thể thay thế tư duy độc lập, lòng nhân ái, sự chính trực và trách nhiệm cá nhân. Các em hãy sử dụng AI để mở rộng năng lực, nhưng không lệ thuộc vào AI; biết đặt đúng câu hỏi, kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình”, theo PGS.TS Trần Quang Tiến.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành.

Đại diện các tân cử nhân, Hoàng Phương Anh, thủ khoa ngành Tâm lý học khóa 2022 - 2026, chia sẻ, bốn năm đại học là hành trình của những lần vấp ngã, đứng dậy và không ngừng trưởng thành. Theo cô, điều quý giá nhất mà Học viện mang lại không chỉ là tri thức mà còn là những bài học về sự tử tế, lòng thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

“Tấm bằng tốt nghiệp hôm nay là dấu mốc khép lại một chặng đường, đồng thời cũng mở ra một hành trình mới. Dù ở đâu hay làm bất cứ điều gì, chúng em vẫn sẽ luôn mang theo những giá trị mà Học viện Phụ nữ Việt Nam đã vun đắp: sự tử tế, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân”, Hoàng Phương Anh phát biểu tại buổi lễ.

Hoàng Phương Anh, thủ khoa ngành Tâm lý học khóa 2022 - 2026, lưu lại khoảnh khắc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Nữ thủ khoa cũng dành lời tri ân tới gia đình và thầy cô, coi tấm bằng tốt nghiệp là món quà gửi tới những người đã luôn đồng hành, động viên trong suốt bốn năm đại học.

“Hơn cả một tấm bằng tốt nghiệp, ngày hôm nay là món quà mà chúng con muốn gửi đến cha mẹ như một lời cảm ơn chân thành vì đã luôn tin tưởng, đồng hành và dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất”, Phương Anh chia sẻ.