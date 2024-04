Tiền công tăng 3 - 4 lần, nhiều sinh viên ở lại Hà Nội làm thêm dịp lễ 30/4 - 1/5

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.