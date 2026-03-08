Ca sĩ Đồng Lan kết hợp với VSTRA trở lại đường đua âm nhạc, tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt thời gian qua

SVO - Sau thời gian 'ở ẩn' để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ, nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại, với MV mới mang tên 'Nếu anh không yêu em… DNKYE' (Nếu anh không yêu em, để người khác yêu em). Sản phẩm lần này đánh dấu sự kết hợp cùng nghệ sĩ indie VSTRA.

Ca khúc là sáng tác do chính Đồng Lan chấp bút, mang giai điệu trầm buồn nhưng không bi lụy: “Bài hát bắt nguồn từ câu chuyện của một người phụ nữ từng bước vào tình yêu, với mong muốn chữa lành cho người khác nhưng rồi chính mình lại rơi vào trạng thái tổn thương và trầm cảm”.

Tuy nhiên, ca từ của Nếu anh không yêu em…. DNKYE không chỉ khắc họa những tan vỡ, nỗi đau trong tình yêu mà là tinh thần bước qua tổn thương một cách bản lĩnh. Đồng Lan còn chủ động mời VSTRA góp giọng vì cảm nhận được sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc.

Lần đầu kết hợp giữa Đồng Lan và VSTRA tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa hai thế hệ phụ nữ. Nếu Đồng Lan đại diện cho chiều sâu nội tâm và sự từng trải thì VSTRA mang đến một phần thể hiện đầy cảm xúc, tươi mới nhưng vẫn sắc sảo. Hai cá tính âm nhạc khác biệt hòa quyện, bổ sung cho nhau, làm nổi bật tinh thần nữ quyền đầy tinh tế của ca khúc.

Trước đó, Đồng Lan từng gây tiếng vang khi kết hợp cùng Thắng (ban nhạc Ngọt) trong ca khúc "viral" Người yêu có bạn gái. "Bản hit" này đã chinh phục đông đảo khán giả trẻ nhờ phong cách âm nhạc độc đáo và cá tính riêng biệt.

Hình ảnh trong MV Nếu anh không yêu em…. DNKYE được xây dựng theo phong cách tối giản nhưng giàu tính nghệ thuật và biểu tượng. Xuyên suốt MV là hình ảnh hai người phụ nữ cô đơn, như đang đối thoại với chính những tổn thương của mình, hồi tưởng về những ký ức đã qua.

Ca khúc này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn là dấu mốc cho sự trở lại chính thức của Đồng Lan, mở đầu cho chuỗi dự án Redmoon, dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Chia sẻ về khoảng thời gian ít xuất hiện, nữ nghệ sĩ cho biết, cô đã dành thời gian học tập tại nhiều thành phố trên thế giới. Đồng Lan có 10 năm học âm nhạc và nghệ thuật tại Pháp và những khóa học ngắn hạn ở Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có những lời nhắn gửi đến cô học trò tại Giọng hát Việt 2012: “Hưng hy vọng, Đồng Lan sẽ bước vào "vườn hoa" chung của showbiz, được nhiều người biết tới, yêu thương. Đồng Lan chọn con đường ít người đi nhưng em vẫn cứ đi. Đó là sự can đảm, hết mình với sự lựa chọn của mình. Và Hưng đánh giá cao điều này. Trong số các học trò của Hưng, Đồng Lan là cô gái kiên định với con đường của mình và chúc cho Lan luôn thẳng con đường mình đi như thế”.

Việc tiếp xúc với những nền văn hóa và môi trường nghệ thuật khác nhau đã giúp cô mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc và mang đến nhiều cảm hứng mới cho sáng tác. Với sự trở lại lần này, Đồng Lan tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt, cùng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và đầy nhân văn trong đời sống lẫn nghệ thuật.