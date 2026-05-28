Nguyễn Thuỳ Dung và hành trình vượt giới hạn để ghi dấu tại các sân chơi MC chuyên nghiệp

SVO - Từ cô gái quê Phú Thọ sớm tự lập khi học xa nhà từ năm lớp 6, Nguyễn Thuỳ Dung từng bước khẳng định bản thân trên hành trình theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp. Hoàn thành nhiều khóa đào tạo dẫn chương trình, lọt Top 8 cuộc thi 'HI MC 2026 - Cuộc thi Tìm kiếm cặp đôi MC tài năng' và Top 24 'MC ON THE MIC 2026' của Đại học Bách khoa Hà Nội, cô gái trẻ lựa chọn sân khấu như một môi trường để rèn bản lĩnh, tích lũy trải nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách.

Từ những năm tháng tự lập đến ánh đèn sân khấu

Giữa nhiều lựa chọn nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Thuỳ Dung quyết định bước vào lĩnh vực dẫn chương trình - công việc đòi hỏi khả năng ứng biến, sự tự tin và quá trình rèn luyện nghiêm túc trong thời gian dài. Với cô gái trẻ, sân khấu không đơn thuần là nơi làm nghề mà còn là hành trình để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Thuỳ Dung lựa chọn từ khóa “BI” để nói về chính mình, gồm: “Bứt phá - Bản lĩnh - Bền bỉ”. Tính tự lập của cô được hình thành từ khá sớm khi bắt đầu học xa nhà từ năm lớp 6. Quãng thời gian ấy giúp Dung học cách tự chăm sóc bản thân, thích nghi với môi trường mới và rèn sự mạnh mẽ trước những khó khăn trong cuộc sống.

Niềm yêu thích sân khấu đến với Thuỳ Dung từ những năm còn nhỏ. Khi ấy, cô thường cầm micro để hát mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứng trên sân khấu với vai trò MC. Nhận ra niềm đam mê ngày càng rõ ràng, cô quyết định theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc bằng việc tham gia các khóa đào tạo dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Từng bước ghi dấu tại các sân chơi MC chuyên nghiệp

Những ngày đầu bước chân vào nghề là khoảng thời gian không ít thử thách. Thuỳ Dung từng gặp áp lực khi chưa thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc trong mỗi chương trình. Có những lần, cô nhận góp ý từ khách hàng vì kỹ năng dẫn dắt còn thiếu kinh nghiệm và sự va chạm thực tế.

Thay vì chùn bước, nữ MC trẻ chọn cách lắng nghe và xem những nhận xét ấy là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

“Không ai bước lên sân khấu đã có thể tỏa sáng ngay từ đầu. Điều quan trọng là mình có dám nhìn nhận thiếu sót để thay đổi hay không”, Thuỳ Dung chia sẻ.

Sự kiên trì giúp cô dần ghi dấu tại các sân chơi dành cho MC. Thuỳ Dung đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo MC chuyên nghiệp, đồng thời lọt Top 8 cuộc thi “HI MC 2026 - Cuộc thi Tìm kiếm cặp đôi MC tài năng” và Top 24 cuộc thi “MC ON THE MIC 2026” do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Trong đó, hành trình tại “HI MC 2026” mang lại cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Suốt hai tháng tham gia cuộc thi, Thuỳ Dung có cơ hội học hỏi từ các MC giàu kinh nghiệm, được va chạm với môi trường thực tế và khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân. Dù dừng chân ở Top 8, cô cho rằng, giá trị lớn nhất nhận được là kinh nghiệm nghề nghiệp cùng sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.

Theo đuổi nghề bằng tinh thần cầu tiến và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực

Theo Thuỳ Dung, nghề MC không chỉ là khả năng nói trước đám đông hay xuất hiện nổi bật trên sân khấu. Điều quan trọng hơn là quá trình liên tục làm mới bản thân, nâng cao kỹ năng và giữ tinh thần cầu tiến trong công việc.

Trong tương lai, cô mong muốn phát triển sâu hơn với lĩnh vực dẫn chương trình chuyên nghiệp, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành giảng viên MC để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có cùng đam mê.

“Điều quý giá nhất sau mỗi sân khấu không phải ánh đèn, mà là phiên bản trưởng thành hơn của chính mình”, cô bày tỏ.

Thuỳ Dung cho biết, bài học cô luôn ghi nhớ là câu nói của một tiền bối trong nghề: “Thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị thất bại”. Với cô, sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ là yếu tố quan trọng để tạo nên một chương trình thành công mà còn là hành trang cần thiết trong quá trình trưởng thành của người trẻ.

