Tiết lộ '7 cặp đôi hot nhất màn ảnh xứ Hàn năm 2023' khiến khán giả ngỡ ngàng vì một điểm chung này

SVVN - Trừ cặp đôi được đề cử, Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong 'Dr. Romantic 3' thì 6 cặp đôi còn lại đều xuất hiện trong các tác phẩm có một điểm chung là điểm xuyết thêm yếu tố "cổ trang".

Vào ngày 18/12, MBC đã tiết lộ đề cử cho giải Cặp đôi đẹp nhất trong Giải thưởng Phim truyền hình MBC 2023, diễn ra vào ngày 30/12.

Những người được đề cử gồm: Woo Do Hwan và Bona trong Joseon Attorney, Namgoong Min và Ahn Eun Jin trong My Dearest, Cha Eun Woo và Park Gyu Young trong A Good Day to Be a Dog, Lee Se Young và Bae In Hyuk trong The Story of Park's Wedding Contract. Đặc biệt 2 phim A Good Day to Be a Dog và The Story of Park's Wedding Contract đều mang yếu tố giả tưởng 'xuyên kiếp'.

Cùng ngày, SBS cũng công bố 3 đề cử cho giải Cặp đôi đẹp nhất của SBS Drama Awards năm nay, gồm: Ryeoun và Shin Ye Eun trong The Secret Romantic Guesthouse, Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong Dr. Romantic 3, Song Kang và Kim Yoo Jung trong My Demon. Lễ trao giải SBS Drama Awards dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29/12, Shin Dong Yup và Kim Yoo Jung sẽ tái hợp với tư cách là người dẫn chương trình.