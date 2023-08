Tình bạn của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà bất ngờ 'căng thẳng': 'Tốt nhất đừng dùng hai từ công bằng'

SVVN - Drama tiếp tục ‘bùng cháy’ tại show “The new mentor”, khi tình bạn của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đối diện thử thách 'cực căng'.

Vui mừng khi nhận được chiến thắng đầu tiên tại The new mentor, Hồ Ngọc Hà đã rơi vào trạng thái "rối não" khi phân tích nhiều khía cạnh để chọn team an toàn. Cuối cùng, Hồ Ngọc Hà quyết định chọn team Lan Khuê an toàn, như một sự ưu ái ngọt ngào dành cho Lan Khuê, sau những tâm huyết và cố gắng dành cho team.

Quyết định của Hồ Ngọc Hà đã dấy lên tranh cãi, Hương Giang lên tiếng: "Gần như là một cái sự tuyên bố chị sẽ chơi chiêu trong chương trình này phải không? Vì với em, có quá nhiều thứ làm nên kết quả dễ hiểu hơn như vậy. Thật sự, bản thân em thấy cái quyết định này của chị chưa công tâm. Giống như một khẳng định cho em thấy rằng chị không công tâm như những lời chị nói".

Thanh Hằng thì bình tĩnh cho rằng: "Đã có chơi thì phải có chịu, mọi thứ Hằng đều chấp nhận nhưng Hằng sẽ biết mình làm gì tiếp theo". Chứng kiến trận chiến giữa các ‘chị đại’, Lan Khuê lên tiếng: "Tham chiến làm gì mình nên ngồi cười xem hai người chiến nhau như thế nào nhiều khi thấy nó vui hơn". Cuối cùng, Hương Giang tuyên bố "game on" với đàn chị và dẫn thí sinh về phòng.

Mặc dù thua cuộc nhưng Thanh Hằng lại tự hào với những gì thí sinh team mình đã thể hiện với tinh thần của một "chiến binh" luôn biết đối diện với ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nhận thấy bản thân mình không làm tốt từ thử thách đầu tiên, Kim Phương đã xin được vào phòng loại để nhường cơ hội cho các thành viên khác.

Sau khi cân nhắc, Thanh Hằng đã quyết định đưa Thiên Hương và Hồng Hạnh vào vòng loại, với hy vọng cả hai sẽ dùng bản lĩnh của mình để thuyết phục được Hồ Ngọc Hà và 'host' Dược sĩ Tiến.

Chia sẻ với 4 thí sinh vào vòng “Judgement area”, Hồ Ngọc Hà bày tỏ: "Mỗi một bạn là một màu sắc và hầu như các bạn đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm. Hầu như các bạn thí sinh có kinh nghiệm trong cuộc thi này lại làm cho chúng tôi rất thất vọng, không một ai như sự chờ đợi, kỳ vọng. Các bạn xứng đáng được tỏa sáng sau bao nhiêu năm miệt mài làm nghề nhưng vẫn chưa được tỏa sáng".

Sau phần trình bày của các thí sinh, host Dược sĩ Tiến quyết định nói lời tạm biệt với Hồng Hạnh và Bùi Lý Thiên Hương team Thanh Hằng. Bất ngờ khi được giữ lại hai thành viên, Hương Giang nói: "Riêng cái này phải mấy người vỗ tay mới xứng đáng với một cú lật kèo của Hà Hồ dành cho Thanh Hằng".

"Mất trắng" 2 thành viên ngay trong thử thách đầu tiên, Thanh Hằng đứng dậy và nói: "Quyết định là quyết định nằm trong tay em mà, khi có kết quả, chị nghĩ là quan trọng hơn, đó là mình nhìn người, nhìn từng người họ đang suy nghĩ gì và họ sẽ làm gì. Cái điều đó quan trọng. Và trên hết mọi người đừng dùng hai từ công bằng nữa".