Tô điểm thanh xuân rực rỡ trong màu áo xanh của Đoàn

Một số thành tích của Dương Khánh Huyền: Về học tập: - Điểm trung bình học tập 2 kỳ gần nhất đạt 3.8 và 3.82; - 3 kỳ liên tiếp có điểm trung bình học tập loại Xuất sắc; - Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi học kỳ 2 năm học 2021-2022; Về hoạt động: - Ban tổ chức chương trình “Gom nắng gửi yêu thương - Hè 2022” tại Yên Bái; - Ban tổ chức chương trình “Gom nắng gửi yêu thương - Hè 2023” tại Bắc Giang; - Ban tổ chức chương trình “Tập huấn cán bộ Đoàn - cán bộ lớp K64 AEP”; - Ban tổ chức chương trình Ngày hội định hướng hoạt động tân sinh viên AEP - Orientation Day of Activities for AEP Students 64 Intake; - Ban tổ chức chương trình Ngày hội định hướng hoạt động tân sinh viên AEP - Orientation Day of Activities for AEP Students 65 Intake; - Ban tổ chức Lớp định hướng và bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên AEP; - Khen thưởng sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023” từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Đoàn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; - Khen thưởng sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè năm 2022” từ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; - Khen thưởng sinh viên “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023” của Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; - Giấy chứng nhận “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023” của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.