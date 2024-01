Trọn vẹn cảm xúc qua những màn tranh tài tại Bán kết Speak Up 2024

SVVN - Tối ngày 6/1 vừa qua, Vòng Bán kết cuộc thi Speak Up 2024 đã diễn ra trong không khí sôi động tại The Vuon Luxury Garden Office. Đêm thi đã để lại nhiều ấn tượng khó quên cho khán giả và đặc biệt là Top 20 thí sinh của chương trình.

Nối tiếp thành công các mùa trước, Speak Up 2024 quay trở lại mùa thứ 5 dưới sự chỉ đạo tổ chức của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, Ban Tổ chức Speak Up đã lựa chọn chủ đề “From Your Mind, To The Mic” nhằm tôn vinh khả năng tư duy, ứng biến linh hoạt và cá tính riêng của các ứng viên. Đặc biệt, Vòng Bán kết: Assemble là cơ hội cho Top 20 của cuộc thi được thực chiến, thể hiện màu sắc cá nhân độc đáo và ghi tên mình vào Top 10 chung cuộc.

Thể lệ Vòng Bán kết gồm hình thức thi dẫn đôi, dẫn nối tiếp - phản biện với 2 dữ kiện đề bài: chủ đề mang tính thời sự và câu nói trendy. Trong vòng thi này, Top 20 sẽ được bốc thăm chia thành 10 cặp dẫn đôi. Mỗi thí sinh có 3 lượt để đưa ra quan điểm cá nhân, tư duy sáng tạo và lồng ghép các câu nói mang tính xu hướng vào phần thể hiện của mình.

Yêu cầu thứ nhất của phần thi tập trung vào những sự kiện nổi bật tính từ nửa cuối năm 2023 như: Cô giáo trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị học sinh ép vào tường, lăng mạ; Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB; Ngày 29-30/7/2023, nhóm nhạc BLACKPINK (Hàn Quốc) tổ chức buổi hòa nhạc tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội… Với các đề bài mang tính thời sự, 10 cặp thí sinh đã thể hiện được góc nhìn đa chiều của mình về những vấn đề trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, đề bài của đêm thi còn yêu cầu các thí sinh lồng ghép một câu nói trendy trong năm 2023 vào đoạn dẫn của mình. Một loạt các câu nói gây sốt được Top 20 sử dụng: “Còn cái nịt” - Hiện tượng mạng Tiến Bịp; “Đúng nhận, sai cãi” - hiện tượng mạng Trương Hương… Những phát ngôn, lời bài hát viral xuất hiện trên sân khấu Bán kết Speak Up 2024 đã mang đến không khí vui vẻ cho cả khán phòng và thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo của Top 20.

Thí sinh Mộng Quyền (SBD: 14) hào hứng chia sẻ sau phần thi của mình: “Qua lời nhận xét của cô Hằng, sự góp ý về cách biên tập của BTV Quốc Anh, mình đã có thêm góc nhìn mới và rút ra kinh nghiệm cho bản thân ở những lần tiếp theo. Nếu được góp mặt trong Top 10, mình sẽ cố gắng đem đến những màn thể hiện sâu sắc và thú vị hơn nữa.”

Ở vị trí “cầm cân nảy mực”, chọn ra Top 10 là các giám khảo có sự am hiểu, kinh nghiệm dày dặn trong nghề: PGS. TS Đinh Thị Thu Hằng, Nhà báo Ngô Bá Lục, MC/BTV Hoàng Dương, MC/BTV Phương Thanh, BTV Quốc Anh. Với khả năng nhìn nhận chuyên nghiệp, Ban Giám khảo đã dành cho các thí sinh những lời nhận xét tận tình, chính xác.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, MC/BTV Hoàng Dương cho biết: “Tôi nhận thấy các gương mặt tranh tài trong Vòng Bán kết đều là những người có kiến thức, có bản lĩnh sân khấu. Và đặc biệt, Top 20 của Speak Up 2024 hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành các MC, phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp trong tương lai”.

Như vậy, Vòng Bán kết của chương trình Speak Up 2024 đã diễn ra thành công với sự đón nhận của công chúng. Khép lại vòng thi này, những cái tên tiềm năng cho Vòng Chung kết đã dần lộ diện. Top 10 chung cuộc hứa hẹn sẽ gọi tên những “cây mic” xuất sắc, xứng đáng nhất của cuộc thi.