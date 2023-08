Trương Nghệ Hưng 'vượt mặt' Vương Nhất Bác với 'No more bets'

SVVN - Mặc dù 'One and Only' của Vương Nhất Bác và "ông hoàng phòng vé" Hoàng Bột đã đạt được kết quả rất ấn tượng ngay khi vừa ra rạp nhưng 'No more bets' mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, sau 3 ngày công chiếu.