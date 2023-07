Tuấn Ngọc The Face Việt Nam 2023: Chinh phục ước mơ từ nam vương NEU đến gương mặt đại diện cho MAC

SVVN - Là một nhân vật thuộc thế hệ gen Z có được thành công từ sớm, hiện nay chàng trai trẻ Tuấn Ngọc đã tạo được dấu ấn đặc biệt tại The Face Việt Nam 2023 khi trở thành gương mặt đại diện cho MAC.

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, hiện đang là người mẫu tự do và đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Trước khi có mặt tại The Face Việt Nam 2023 với những bước tiến quan trọng, Tuấn Ngọc đã từng vinh dự đạt danh hiệu Nam vương trường NEU và được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trai cùng thần thái sáng sân khấu.

Chia sẻ về hành trình có được thành công như hiện tại, chàng trai 9X cho biết: “Thật ra, mình không nghĩ thành tích ở hiện tại sẽ được gọi là thành công. Đối với mình, những danh hiệu và thành tích mình đạt được chỉ là một bước tiến và chắc chắn mình sẽ cần nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên, để trở thành Nam vương trường NEU hay đại diện cho thương hiệu MAC thì mình luôn phải tự nỗ lực rất nhiều. Những khó khăn, thử thách trong quá trình tham gia từng cuộc thi đã tôi luyện tạo nên một Tuấn Ngọc mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn để chinh phục chính mình.”

Bên cạnh đó, Tuấn Ngọc cũng cho rằng sự động viên và ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết chính là chìa khóa để cậu có được những bước tiến này trên con đường sự nghiệp.

Từ một sinh viên bình thường đến danh hiệu Nam vương và trở thành gương mặt sáng trong The Face Việt Nam 2023 khi được cộng tác cùng MAC, chàng trai Tuấn Ngọc luôn phải đánh đổi rất nhiều. Cậu chia sẻ rằng bản thân đã phải tự tập luyện với cường độ cao để cải thiện những khuyết điểm của mình từ lời nhận xét của ban giám khảo. Bên cạnh đó, sự đột phá, dám thử thách bản thân để tạo nên sự khác biệt cũng chính là yếu tố quan trọng giúp Tuấn Ngọc có được thành công ở giai đoạn hiện tại khi mới chỉ 24 tuổi.

Chia sẻ về lý do nhận được danh hiệu nam vương cũng như trở thành người đại diện của MAC, Tuấn Ngọc nói: ‘Mình sẽ không có được danh hiệu Nam vương NEU nếu những điều mình thể hiện không khác biệt, không có chất riêng của mình. Ngay cả The Face cũng vậy, nếu như bạn nhạt nhòa trong đám đông, thì sẽ chẳng ai nhận ra bạn. Nếu như mọi người xem tập MAC thì sẽ biết rằng lý do mà nhãn hàng chọn mình đưa ra đó là: “Tố chất ngôi sao”. Đây cũng chính là điều khiến mình luôn cảm thấy vinh dự và tự hào.”

Với quan điểm: “Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi, thì hãy bò. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn phải tiến về phía trước”. Chàng trai 9X Phạm Tuấn Ngọc luôn đem đến nguồn năng lượng đầy tích cực cho người xem. Sự thể hiện của bạn trẻ này luôn để lại những ấn tượng đặc biệt, có lẽ đó chính là lý do bạn có được những bước tiến nổi bật dù còn rất trẻ.

Hy vọng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần quyết tâm học tập, thay đổi để cải thiện chính mình mỗi ngày. Phạm Tuấn Ngọc sẽ tiếp tục đi lâu và đi xa hơn nữa trên con đường mà bản thân lựa chọn.