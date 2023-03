Tuổi trẻ cần chủ động phát triển bản thân để theo đuổi những khát vọng phi thường

Nhận được sự tín nhiệm từ phía quý thầy cô lãnh đạo trường, khoa; các anh chị và bạn bè đồng trang lứa, cá nhân Phúc vinh dự được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng trong lẫn ngoài nước: Chức vụ:

Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường;

Trưởng ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Hội Sinh viên Trường;

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh Giao tiếp; Thành tích cùng hoạt động: 01 trong 02 đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2022, 10/11/2022;

01 trong 05 đại diện tuổi trẻ Việt Nam tham dự Chương trình đối thoại Thanh niên ASEAN do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức trong khuôn khổ ASEAN 2022; 26/7/2022;

Đại diện Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản - Đông Á năm 2022 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản;

Bằng tuyên dương Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học Công nghệ vì thành tích xuất sắc trong hội thảo khoa học Năng lực chuyển đổi số dành cho thanh niên; 18/5/2022;

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022;

Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2021;

Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2022;

Đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học do Trung tâm khoa học - công nghệ trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; 20/12/2021;

Giấy chứng nhận bài báo "Hoạt động giáo dục nâng cao năng lực số thông qua tập hợp đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng: nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh" đăng tại kỷ yếu hội thảo khoa học "Năng lực chuyển đổi số dành cho thanh niên"; 18/5/2022;

Giấy chứng nhận bài báo "Digital transformation in information management and dissemination during the COVID-19 pandemic" đăng tại kỷ yếu hội thảo khoa học "Năng lực chuyển đổi số dành cho thanh niên"; 18/5/2022.