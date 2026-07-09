Chính thức miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh từ năm học 2027 - 2028

SVO - Từ năm học 2027 - 2028, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc sẽ được miễn học phí và cung cấp miễn phí giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là nội dung trọng tâm tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, chính sách miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ chính thức được áp dụng đồng bộ từ năm học 2027 - 2028 . Đối tượng thụ hưởng chính sách này là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước .

Cụ thể, sinh viên sẽ được miễn học phí đối với lần học thứ nhất của môn học này theo chương trình đào tạo bắt buộc . Trong trường hợp sinh viên phải dừng học hoặc học lại do ốm đau, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng (không do bị kỷ luật hoặc tự ý thôi học) và được cơ sở đào tạo xác nhận, người học vẫn được xem xét tiếp tục hưởng chính sách miễn học phí cho lần học tiếp theo .

Chính thức miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh từ năm học 2027 - 2028.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với những trường hợp sinh viên học lại do thi không đạt, nghỉ học quá thời gian quy định hoặc vì các lý do chủ quan khác .

Song song với việc miễn học phí, ngân sách Nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí mua sắm giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm trang bị đồng bộ cho thư viện của các cơ sở đào tạo .

Nhà nước thực hiện cung cấp giáo trình miễn phí thông qua cơ chế mượn - trả có thời hạn, nhằm bảo đảm sinh viên có đủ nguồn tài liệu chuẩn hóa phục vụ học tập . Ngay sau khi kết thúc môn học hoặc hoàn thành đợt học tập trung, sinh viên có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ giáo trình để nhà trường tiến hành kiểm kê, bảo quản và tái sử dụng cho các khóa học kế tiếp .

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo và trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh ưu tiên sử dụng giáo trình điện tử dùng chung nhằm tạo thuận lợi cho người học .

Để bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi tối đa cho sinh viên, Nghị định cũng đưa ra các quy định nghiêm cấm việc thu phí trái phép . Các cơ sở đào tạo không được phép thu thêm bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng giáo trình, bao gồm phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ thư viện khác .

Đặc biệt, đối với các trường, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đã thu học phí hoặc các khoản phí liên quan đến việc mượn giáo trình thuộc diện được miễn của năm học 2027 - 2028, đơn vị có trách nhiệm phải hoàn trả lại cho người học ngay trong kỳ học tiếp theo .