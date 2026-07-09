Chính thức miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh từ năm học 2027 - 2028.

Theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, chính sách miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ chính thức được áp dụng đồng bộ từ năm học 2027 - 2028
Cụ thể, sinh viên sẽ được miễn học phí đối với lần học thứ nhất của môn học này theo chương trình đào tạo bắt buộc
Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với những trường hợp sinh viên học lại do thi không đạt, nghỉ học quá thời gian quy định hoặc vì các lý do chủ quan khác
Song song với việc miễn học phí, ngân sách Nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí mua sắm giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm trang bị đồng bộ cho thư viện của các cơ sở đào tạo
Nhà nước thực hiện cung cấp giáo trình miễn phí thông qua cơ chế mượn - trả có thời hạn, nhằm bảo đảm sinh viên có đủ nguồn tài liệu chuẩn hóa phục vụ học tập
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo và trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh ưu tiên sử dụng giáo trình điện tử dùng chung nhằm tạo thuận lợi cho người học
Để bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi tối đa cho sinh viên, Nghị định cũng đưa ra các quy định nghiêm cấm việc thu phí trái phép
Đặc biệt, đối với các trường, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đã thu học phí hoặc các khoản phí liên quan đến việc mượn giáo trình thuộc diện được miễn của năm học 2027 - 2028, đơn vị có trách nhiệm phải hoàn trả lại cho người học ngay trong kỳ học tiếp theo