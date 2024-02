Vượt qua mọi thử thách trên con đường dẫn lối đến sự thành công

SVVN - Lê Hoàng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo Hoàng, anh luôn cảm thấy thực sự may mắn vì đã được học tập và hoạt động ở ngôi trường mà mình yêu thích và lựa chọn, một môi trường xuất sắc để phát triển, khai phá tiềm năng của bản thân. Đó chính là lí do mà Hoàng đã quyết tâm thi đỗ ngôi trường này từ khi còn ngồi trên ghế Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Năm thứ nhất đại học, mình cũng chỉ là một bạn sinh viên như các bạn khác, bỡ ngỡ bước vào một môi trường rộng lớn khác xa so với khi còn là một người học sinh trung học. Đến khi mình may mắn trở thành một thành viên chính thức của Đội Enactus NEU – một CLB trực thuộc Đoàn Thanh Niên NEU với sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các dự án xã hội mang tính kinh doanh kinh tế. Từ đó, mình mới nhận ra mình có tố chất về việc quản lý và phát triển các dự án xã hội, tổ chức đội nhóm cũng như tổ chức sự kiện sinh viên. Đó cũng chính là lí do mình gắn bó hoàn toàn 4 năm đại học với Enactus NEU và cũng đã được ứng cử để giữ chức vị Chủ tịch Đội Enactus NEU nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Là một người kỉ luật, trách nhiệm, luôn cầu tiến để không ngừng phát triển bản thân, mình cũng rất vinh dự khi đã tổ chức rất nhiều chương trình từ nhỏ đến lớn trực thuộc cấp CLB, cấp Đoàn hay cấp Trường như chương trình NEU Concert 2023, chương trình “Dạ Nguyệt Phồn Hoa – Tsukiakari” và “Dạ Nguyệt - Kí Ức Đêm Trăng” của dự án V Honour, chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp NEUrON 2022 kết hợp với CLB Cộng Đồng Tiếng Anh NECo NEU và CLB Doanh Nhân Trẻ Tiên Phong Dynamic NEU,…

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động sinh viên tại trường, mình cũng đã bắt đầu đi làm thêm cũng như đi thực tập từ năm 3 đại học tại Công ty Chứng Khoán VNDIRECT và Công ty TNHH LALAMOVE VIETNAM. Chính vì việc vừa đi học, hoạt động CLB với chức vụ cao nhất là Chủ Tịch Đội Enactus NEU, và đi làm thêm, mình đã phải sắp xếp thời gian rất chặt chẽ để có thể cân bằng cuộc sống của chính mình mà vẫn có thể đảm bảo chất lượng làm việc của mình. Chính nhờ việc luôn thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn như vậy mà mình mới khám phá được nhiều tiềm năng của chính bản thân mình hơn, như việc quản trị thời gian cá nhân, sắp xếp và chia gọn quỹ thời gian, thư mục làm việc. Từ đó, tố chất và khả năng quản lí từ công việc, thời gian đến con người của mình càng ngày phát triển giúp mình luôn tối ưu hoá công việc mà vẫn có thể dành ra thời gian cá nhân để có thể nghỉ ngơi và dành thời gian với gia đình. Và cũng nhờ đó mà mình rất vinh dự và hân hạnh khi được Đoàn thanh niên NEU trao thưởng giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Là một người trẻ, mình nghĩ việc sống có ích cho xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cơ hội để tạo ra sự thay đổi tích cực và lan tỏa những giá trị đến hàng ngàn người khác. Chính vì vậy, mình đã tham gia hỗ trợ và hiện tại cũng đang là Trưởng Ban tổ chức của chương trình Bách Hoa Bộ Hành hằng năm tổ chức tại thành phố Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nổi bật nhất thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023. Ngày hội là sự tôn vinh, giới thiệu, trình diễn nét đẹp áo dài ngũ thân và các trang phục cổ truyền dân tộc Việt Nam, góp phần đưa tà áo Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua hoạt động quảng bá du lịch tại không gian phố đi bộ.

Một năm mới đã đến rồi, hiện tại mình cũng đã tốt nghiệp đại học sau một quãng đường 4 năm không ngắn cũng không quá dài trong thời sinh viên. Mục tiêu của mình sau dịp nghỉ Tết là tập trung vào con đường sự nghiệp và công việc đang làm, không ngừng phát triển bản thân hơn nữa. Đối với mình, những gì mình đã làm tốt rồi thì cần phát huy và cải thiện hơn nữa. Còn những mảng công việc mà mình làm chưa tốt thì cần tìm ra phương pháp để học hỏi dần. Bên cạnh đó, mình vẫn sẽ luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống, dành thời gian thêm cho gia đình, bố mẹ và bản thân mình để luôn có năng lượng tập trung vào công việc, sẵn sàng bước tiếp và đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trên con đường dẫn lối đến sự thành công. Đặc biệt, bản thân cần làm được nhiều việc tốt đẹp, sống có ích cho xã hội.

