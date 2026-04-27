Taecyeon hoãn tuần trăng mật vì 2PM

Taecyeon, người đã kết hôn với người "không phải người nổi tiếng của mình" vào ngày 24/4, tại khách sạn Shilla ở Seoul, đã không đi hưởng tuần trăng mật ngay sau lễ cưới. Thay vào đó, anh ấy ưu tiên tập luyện cho các buổi biểu diễn sắp tới của 2PM.
2PM dự kiến sẽ tổ chức concert solo, THE RETURN tại Tokyo Dome, vào ngày 9 và 10/5, đánh dấu kỷ niệm 15 năm ra mắt tại Nhật Bản. Các buổi biểu diễn sẽ có sự tham gia của cả 6 thành viên và đây sẽ là concert toàn nhóm tại Tokyo Dome đầu tiên sau khoảng một thập kỷ, càng làm tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện.
Với việc concert đang đến gần, các thành viên được cho là đang hoàn toàn tập trung vào luyện tập. Taecyeon được cho là sẽ lên kế hoạch cho tuần trăng mật sau khi hoàn thành các buổi biểu diễn theo lịch trình.
Việc hoãn tuần trăng mật cho thấy, Taecyeon là người rất có tinh thần trách nhiệm khi cân bằng giữa cột mốc đời sống cá nhân và những cam kết nghề nghiệp.