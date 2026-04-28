Nhóm nhạc nữ Nhật - Hàn sắp ra mắt, sự trở lại kỷ nguyên gốc hip-hop của K-pop

Tuệ Nghi
SVO - H//PE PRINCESS vừa tung teaser MV cho ca khúc 'Stolen', trước thềm màn ra mắt chính thức của nhóm, dự sẽ 'bùng nổ' mùa Hè này.

Nhóm nhạc nữ được thành lập từ chương trình Unpretty Rapstar: Hip-Hop Princess của Mnet vừa hé lộ đoạn teaser đầu tiên cho MV sắp ra mắt mang tên Stolen. Với âm thanh tươi mới và mạnh mẽ, H//PE PRINCESS thể hiện sự tự tin của mình trong đoạn teaser ngắn này. Stolen dự kiến ​​sẽ được phát hành vào 29/4, trong khi màn ra mắt chính thức của H//PE PRINCESS sẽ diễn ra vào ngày 27/5.

H//PE PRINCESS là một nhóm nhạc hip-hop quốc tế gồm 7 thành viên được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn chung Hàn Quốc - Nhật Bản, "Unpretty Rapstar: Hip-hop Princess", do CJ ENM sản xuất. H//PE PRINCESS đã làm tăng thêm sự háo hức cho màn ra mắt bằng những bức ảnh concept mới thể hiện trọn vẹn bản sắc nhóm thông qua phong cách thời trang đường phố đầy cá tính trước khi phát hành mini-album đầu tay '17.7' từ ngày 24 đến 26/4. Trong bộ ảnh concept B này, họ đã thể hiện một phong cách khác biệt so với những bức ảnh concept chủ đề học đường đã được phát hành trước đó, cho thấy rõ sức hút rộng rãi và màu sắc phóng khoáng của nhóm. Phong cách, tư thế và biểu cảm khác biệt của họ đã tối đa hóa vẻ ngoài cá tính đặc trưng của H//PE PRINCESS, thu hút sự chú ý bằng cách tỏa ra năng lượng và sự hiện diện mạnh mẽ xứng đáng với một nhóm nhạc hip-hop toàn cầu.

