Sự trở lại của NewJeans

SVO - Sau một thời gian dài 'lạc lối', nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans cuối cùng cũng đang chuẩn bị nối lại các hoạt động âm nhạc.

Theo công ty quản lý ADOR: "Các thành viên đang chuẩn bị cho các hoạt động mới phù hợp với tình trạng và lịch trình cá nhân của từng người. Chuyến thăm Copenhagen là một phần của quá trình chuẩn bị trước cho hành trình âm nhạc mới của nhóm. Chúng tôi sẽ chính thức chia sẻ định hướng tương lai của họ khi thời điểm thích hợp".

Theo thông tin từ người hâm mộ trên các diễn đàn trực tuyến, các thành viên Hanni, Haerin và Hyein của nhóm NewJeans đã được nhìn thấy tại thành phố của Đan Mạch. Việc đặt phòng thu âm dưới tên nhóm càng làm dấy lên suy đoán rằng, họ đang đến đây để thu âm.

Năm ngoái, ba thành viên đã trở lại nhóm sau một cuộc tranh chấp kéo dài với công ty quản lý. Việc Minji có tái gia nhập hay không vẫn chưa được quyết định và hợp đồng của Danielle đã bị chấm dứt.

Mặt khác, Danielle vẫn đang tiếp tục các tranh chấp pháp lý sau khi rời khỏi đội. ADOR đã thông báo cho Danielle về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền và đệ đơn kiện đòi bồi thường 43,1 tỷ won chống lại gia đình Danielle và cựu CEO Min Hee Jin.

​