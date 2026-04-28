Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

BTS 'càn quét' thị trường âm nhạc khó tính nhất thế giới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhóm nhạc BTS tiếp tục lập nên những kỷ lục chưa từng có tại thị trường âm nhạc Pháp.

Theo trang web chính thức của Hiệp hội Thu âm Pháp (SNEP) ngày 27/4, album phòng thu thứ năm của BTS, ARIRANG đã đạt chứng nhận "Bạch kim" ở hạng mục album. Chứng nhận này được trao cho các album đạt doanh số tương đương 100.000 bản, bằng cách kết hợp doanh số album vật lý với số liệu tải xuống và phát trực tuyến tương đương.

813297-1329172-1327.jpg

Với thành tích này, BTS hiện đang nắm giữ tổng cộng 4 album đạt chứng nhận "Bạch kim", sau Map of the Soul: 7, ProofLove Yourself: Answer, tính theo album nhóm.

ARIRANG nhận được chứng nhận "Vàng" chỉ sau 6 ngày phát hành và đạt được trạng thái "Bạch kim" trong khoảng một tháng. Xét việc Map of the Soul: 7Proof đều nhận được chứng nhận tương tự sau một năm hai tháng, có vẻ như sức mạnh album mới của BTS tại Pháp đã được củng cố hơn nữa. Ngoài ra, BTS đang thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và các khu vực khác.

Vào ngày 25/4 (giờ địa phương), BTS đã khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của mình với màn trình diễn mở màn của BTS World Tour Arirang in North America tại Sân vận động Raymond James ở Tampa, Hoa Kỳ. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ này sẽ trải dài qua 12 thành phố, bao gồm Thành phố Mexico, Las Vegas và Chicago, với tổng cộng 31 buổi diễn. Vé cho tất cả các buổi diễn đã bán hết từ rất sớm. BTS sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ tại 34 thành phố và 85 buổi diễn.

#Thành tích âm nhạc quốc tế của BTS #Chứng nhận Bạch kim tại Pháp #Ảnh hưởng của BTS tại thị trường Pháp #Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của BTS #Sức mạnh thương hiệu của BTS #Phản hồi của thị trường âm nhạc toàn cầu #Sự phổ biến của BTS ở Nhật Bản và Mỹ #Chiến lược phát hành album của BTS #Thành công của album 'Arirang'

