Xứng danh 'Hoa hậu tri thức', Lương Thùy Linh để mặt mộc, ăn mặc giản dị, tặng quà tri ân thầy cô vùng cao vượt khó

SVVN - Trong vai trò là Hoa hậu và giảng viên trợ giảng, Lương Thùy Linh tiếp tục cho thấy sự tích cực hoạt động ở mảng giáo dục. Là đại sứ chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô', người đẹp 23 tuổi giao lưu cùng học sinh và gửi lời chia sẻ cùng thầy cô giáo.

Vừa qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có mặt tại trường mầm non Yên Hòa (xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) để tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô. Đây là chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD - ĐT, Ủy an Dân tộc tổ chức, với mục đích tuyên dương 58 giáo viên tiêu biểu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại đây với vai trò là Đại sứ 'Chia sẻ cùng thầy cô 2023'. Trong trang phục đơn giản cùng mặt mộc tươi tắn, ‘nàng Hậu’ sinh năm 2000 ngay từ khi có mặt tại đây đã ghi điểm mạnh với đội ngũ thầy cô, cán bộ nhà trường cùng các em học sinh.

Lương Thùy Linh chia sẻ về việc lần đầu đến tỉnh Hòa Bình và niềm vinh dự khi trở thành đại sứ của chương trình. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà giáo ở vùng cao đã không ngại khó khăn để mang đến cho học sinh nơi này một môi trường học tập tốt.

“Các em nhỏ ở đây là những đứa trẻ rất hạnh phúc đang được học trong một môi trường rất hạnh phúc. Các em đều rất ngoan và rất lễ phép khi hễ gặp người lớn là chào, nhớ bài rất nhanh. Chính vì vậy, Linh nghĩ rằng, các em được sống, được dạy bởi những thầy cô rất tâm huyết, tận tâm với nghề. Linh mong rằng chương trình sẽ là nơi để Linh có thể làm tròn vai trò đại sứ, lan tỏa hơn nhiều về thông điệp của chương trình cũng như để gửi lời cảm ơn đến các thầy cô không ngại khó khăn để đưa những ‘chuyến đò cập bến’ thành công. Linh xin chúc các Thầy cô sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể tạo nên một môi trường học tập hạnh phúc cho những đứa trẻ - mầm non tương lai của đất nước”, Lương Thùy Linh chia sẻ.

Thấu hiểu những khó khăn cũng như tri ân sự nhiệt huyết của các thầy trò vùng núi, đại diện cho chương trình, Lương Thùy Linh đã trao tặng quà cho các thầy cô giáo và các em học sinh của trường. Bên cạnh đó, Hoa hậu 23 tuổi cũng cùng các học sinh làm tấm thiệp ý nghĩa tặng thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Lương Thùy Linh được nhớ đến là một trong những ‘Hoa hậu tri thức’ của làng ‘beauty queen’ Việt Nam. Bên cạnh hoạt động tích cực với vai trò là Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô cũng tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc và nhận vị trí giảng viên trợ giảng trường đại học ở tuổi 22. Với quan điểm học tập là hạnh phúc, Hoa hậu gốc Cao Bằng cũng tích cực lan tỏa tinh thần đam mê học tập đến với mọi người, đặc biệt là lứa trẻ.