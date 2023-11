Vượt gần 250km từ Hà Nội, Hoa hậu Mai Phương mang dự án nhà bếp ăn và Yako Farm đến trẻ em Bắc Kạn

SVVN - Mới đây, Hoa hậu Mai Phương vui mừng chia sẻ những khoảnh khắc khánh thành nhà bếp ăn nhân ái cùng công trình "Yako farm" đầu tiên tại Bắc Kạn. Đây là dự án được trước từ quỹ "Yako by Mai Phuong" - dự án nhân ái Hoa hậu Mai Phương mang đến "Miss World" sắp tới.

Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có chuyến công tác 2 ngày tại Bắc Kạn để tiến hành nghiệm thu, kiểm tra chất lượng thi công và tổ chức lễ khánh thành nhà bếp ăn nhân ái và Yako farm tại điểm trường mầm non Khuổi Lạn, Pác Nặm, Bắc Kạn. Dự án được thực hiện bởi lợi nhuận của Yako by Mai Phuong - thương hiệu thời trang phi lợi nhuận do Mai Phương đồng sáng lập.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo huyện Pác Nặm và tỉnh Bắc Kạn. Còn có sự tham dự TikToker Phạm Thoại - người đã đóng góp hình ảnh trong các buổi livestream bán hàng của Mai Phương, để tạo nên quỹ thiện nguyện này. Tham gia trong buổi khánh thành lần này, ‘hot TikToker’ Phạm Thoại cũng gửi tặng nhà trường máy lọc nước nóng lạnh, bánh kẹo và áo ấm cho các trẻ em tại trường mầm non Khuổi Lạn.

Công trình này được khảo sát, nghiên cứu thi công và tiến hành thực thi trong vòng 2 tháng. Nhà bếp ăn có tổng diện tích gần 20 mét vuông, được xây dựng bằng tường gạch, lợp mái tôn kiên cố. Bên cạnh đó, công trình còn được trang bị hai bếp củi với ống dẫn khói lớn. Bếp ăn cũng được trang bị bếp điện hiện đại dự phòng cho những ngày trời mưa các giáo viên gặp khó khăn trong việc lấy củi.

Chia sẻ tại buổi khánh thành, Hoa hậu Mai Phương bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy căn bếp ăn vững chãi được hoàn thành như mong đợi. Đây là món quà mà ‘nàng Hậu’ muốn gửi tặng cho các giáo viên và trẻ em trường mầm non Khuổi Lạn để các cô giáo không còn lo lắng mỗi khi trời mưa không thể nhóm bếp, nấu ăn cho các em. Miss World Vietnam 2022 còn gửi gắm lòng biết ơn với sự mến khách và sự chào đón nhiệt tình của người dân và lãnh đạo Bắc Kạn.

Bên cạnh công trình này, Hoa hậu Mai Phương còn góp phần xây dựng vườn rau trước khuôn viên trường với tên gọi Yako farm. Cô nàng cho biết, đây sẽ là công trình tiếp theo được tập trung xây dựng cho nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ‘nàng Hậu’ cho biết: “Đây là ý tưởng nhân ái không chỉ hỗ trợ cho các vùng nông thôn khó khăn mà tôi sẽ cố gắng phát triển nó ngay cả trong thành, thị. Tuỳ vào địa điểm, có thể sẽ trồng rau củ hoặc nuôi gia súc, gia cầm. Ý nghĩa của dự án này ngoài việc cung cấp nguồn thức ăn đến những nơi khó khăn mà còn mang ý nghĩa về giáo dục. Tôi hy vọng, khi được gần hơn với thiên nhiên, hiểu rõ hơn về cách trồng cây, nuôi vật, trẻ em sẽ trân trọng hơn giá trị của lao động và các nguồn thực phẩm”.