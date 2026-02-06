Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Yoo Taeyang của SF9 sẽ nhập ngũ vào tháng Ba

Tuệ Nghi
SVO - Yoo Taeyang của SF9 sẽ nhập ngũ vào ngày 3/3 và đã vượt qua vòng tuyển chọn ban nhạc quân đội.

Ngày 6/2, công ty quản lý FNC Entertainment của nam thần tượng đã thông báo trên fan cafe chính thức của họ: "Yoo Taeyang, người vừa mới đăng ký vào ban nhạc quân đội, đã nhận được chấp thuận cuối cùng từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội. Anh sẽ vào trại huấn luyện ngày 3/3, tham gia huấn luyện quân sự cơ bản, và sau đó thực hiện nghĩa vụ quốc phòng trong ban nhạc quân đội. Vì ngày nhập ngũ của anh sẽ là một sự kiện có nhiều binh sĩ tham gia, địa điểm và thời gian nhập ngũ của Yoo Taeyang được giữ kín, và sẽ không có sự kiện riêng nào được tổ chức. Chúng tôi luôn biết ơn tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của người hâm mộ dành cho Yoo Taeyang. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của các bạn khi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách trung thực và trở về với trạng thái sức khỏe tốt".

Yoo Taeyang ra mắt với nhóm SF9 vào năm 2016, được biết đến là một thần tượng toàn năng (all-rounder), với khả năng vũ đạo và giọng hát ấn tượng, trở nên nổi tiếng với các bài hát như Fanfare, O Sole Mio, Jileot-eo, RPM, Good Guy, Summer Scent Makes Me Dance, Trauma, và Bi-Bora. Nam ca sỹ ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2024. Anh cũng hoạt động tích cực trên sân khấu nhạc kịch, xuất hiện trong Alta Boys, Secretly Greatly, Dream HighBloody Love. Hiện, anh đang tham gia vở nhạc kịch Rent, sẽ diễn đến ngày 22/2.

Tuệ Nghi
