Google News

Bài hát chủ đề cho màn comeback đầy đủ của nhóm BLACKPINK là 'Go'

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc BLACKPINK đã tiết lộ danh sách bài hát cho mini-album thứ ba của mình.

Mini-album thứ ba DEADLINE của BLACKPINK gồm tổng cộng năm bài hát với ca khúc được phát hành trước JUMP năm ngoái, ca khúc chủ đề GO (ca khúc mà theo YG họ đã dành rất nhiều tâm huyết),Me and My,Champion, và Fxxxboy.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầy đủ đầu tiên của cả nhóm sau khoảng 3 năm 5 tháng, và sự tái hợp được mong chờ từ lâu của bốn thành viên được kỳ vọng sẽ thể hiện sự ăn ý hoàn hảo của họ. Năm ca khúc này tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc độc đáo của BLACKPINK, những nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu, được kỳ vọng sẽ chinh phục người hâm mộ âm nhạc.

blackpink.jpg
Poster được công bố cùng với danh sách bài hát hôm nay đã hé lộ về album. Cát đen đầy màu sắc và làn khói mộng mơ bốc lên tạo cảm giác căng thẳng.

YG Entertainment cho biết: "Giống như tiêu đề DEADLINE gợi ý, album này sẽ chứa đựng những khoảnh khắc đẹp nhất không thể quay trở lại và món quà tỏa sáng nhất của BLACKPINK vào thời điểm này. Chúng tôi đã dồn nhiều tâm huyết vào cả năm ca khúc, vì vậy hãy chờ đợi nhé".

Trong khi đó, BLACKPINK gần đây đã kết thúc thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE, trải dài 16 thành phố, với 33 buổi biểu diễn. Họ đã khẳng định vị thế "đẳng cấp thế giới" của mình với việc 'cháy vé' tại các sân vận động ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, bao gồm cả việc trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Wembley ở London, Anh.

