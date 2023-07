6 bộ phim Hàn xua tan cái nóng oi bức của mùa Hè và 'tưới mát' tâm hồn bạn

SVVN - Mưa có thể gợi lên trong con người nhiều cảm xúc như nhớ nhung, cô đơn hay chỉ là cảm giác thanh thản. Không những vậy, nó còn khiến tâm hồn bạn trở nên dễ chịu trong những ngày Hè oi bức.

Từ nụ hôn nồng nàn trao nhau dưới cơn mưa như trút nước, đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ, đến sự cố thay đổi cuộc đời với những hậu quả nghiêm trọng, mưa luôn là phép ẩn dụ cho sự bắt đầu và kết thúc, hàn gắn và đoàn tụ. Còn gì tuyệt vời hơn khi xem lại những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có yếu tố mưa, giữa tiết trời oi bức của mùa Hè này.

Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu Cha Cha Cha làng biển)

Hometown Cha-Cha-Cha được ví như một "chiếc đồng hồ vui mắt đem lại cảm giác hạnh phúc". Ngoài cặp đôi chính với má lúm đồng tiền dễ thương thì chính những câu chuyện dân gian của thị trấn được đan cài phức tạp vào cốt truyện đã mang đến cho chúng ta một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Mỗi nhân vật trong phim đều có một cá tính và cuộc đấu tranh riêng nhưng cách họ trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm khiến khán giả cảm thấy nhẹ nhõm, tự hào và không ngừng được truyền cảm hứng, năng lượng.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng giữa cô nàng nha sĩ xinh đẹp Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) và anh chàng tổ trưởng Hong Du Sik (Kim Seon Ho), một thanh niên tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Yoon Hye Jin trong một lần say đã lỡ 'bóc phốt' hành vi ăn chặn tiền của cấp trên khiến cô phải quay về vùng quê miền biển Gongjin để lập nghiệp. Tại đây, từ những lần đụng độ không vui vẻ gì mấy, cô dần nảy sinh tình cảm với anh chàng tốt bụng, hiền lành Hong Du Sik.

She Was Pretty (Cô nàng xinh đẹp)

She Was Pretty là một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng và là một chuyến đi thú vị, khi cặp đôi trẻ dũng cảm vượt qua nhiều rủi ro và hiểu lầm để được ở bên nhau. Phim không chỉ xoay quanh tình yêu, tình bạn mà còn đề cập đến sự ấm áp của tình cảm gia đình.

Bộ phim kể về cô nàng Hye Jin, từng là hoa khôi, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, được bạn bè, thầy cô yêu quý. Nhưng khi lớn lên, do thừa hưởng gen di truyền từ bố mà cô càng lớn càng 'xuống sắc'. Luôn ở trong tình trạng thất nghiệp nên Hye Jin chẳng buồn chăm chút nhan sắc của mình. Còn Sung Joon, một anh chàng đã rũ bỏ hình ảnh là một cậu bé béo ú, vụng về khi còn bé, lột xác thành một chàng trai phong độ và thành đạt. Mối tình ngây thơ từ thuở nhỏ, sau bao biến cố, đã tìm thấy nhau.

Something in the Rain (Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi)

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô gái Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) - một phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi, làm giám sát một thương hiệu cà phê nhượng quyền và Joon Hee (Jung Hae In) ở độ tuổi 20 - một nhà thiết kế nhân vật tại một công ty trò chơi trên máy tính. Các tập phim mang đến một cái nhìn sâu sắc về cách họ yêu nhau, đấu tranh với sự chênh lệch tuổi tác và tìm thấy can đảm để công khai mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Không thể phủ nhận 'phản ứng hóa học' cao trào giữa Son Ye Jin và Jung Hae In, đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi nước mát mẻ, trong lành bốc ra khỏi màn hình theo đúng nghĩa đen. Tình yêu, niềm đam mê, sự đau lòng và cả những giọt nước mắt mà bạn cảm nhận được khi xoay quanh tình yêu của họ khiến tâm hồn bạn cảm thấy dịu mát giữa cái Hè oi ả.

Love Rain (Mưa tình yêu)

Mưa có xu hướng gợi lên nỗi nhớ, những ký ức buồn vui lẫn lộn về mối tình đầu đã mất từ ​​lâu và khao khát những gì có thể có được. Seo Joon (Jang Geun Suk), một nhiếp ảnh gia thiên tài, người được mệnh danh là quý ông, gặp Jung Ha Na (YoonA). Mặc dù ban đầu họ xung đột, nhưng rồi lại thấy mình bị cuốn hút vào nhau một cách không thể cưỡng lại được. Nhưng có vẻ như câu chuyện tình yêu của họ có mối liên hệ sâu sắc với mối tình lãng mạn đã mất từ ​​lâu của cha mẹ họ. Cả hai không thể nhận ra toàn bộ vấn đề phức tạp như thế nào và bộ phim khám phá xem liệu họ có định hy sinh tình yêu của mình hay không?

Đây là một câu chuyện tình đầu ngọt ngào mang đến những khoảnh khắc rung động trái tim khi hồi tưởng về những năm 1970. Một câu chuyện tình yêu mù sương, pha trộn giữa sự lãng mạn, đau khổ và bâng khuâng. Một trong những cảnh đáng nhớ là khi nam chính bị bao vây bởi làn mưa ướt sũng và cầm ô che cho người mình yêu.

A Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở)

Còn gì tuyệt vời hơn là xem một câu chuyện tình lãng mạn nơi công sở ướt át và nồng nàn ngày nóng nực. Hẹn hò chốn công sở là câu chuyện tình hài hước của cô nàng Ha Ri, giả làm bạn của mình đến buổi xem mắt để xua đuổi đối tượng, nhưng kế hoạch này đổ bể khi hóa ra, anh lại là sếp của cô và bí ẩn đề xuất của anh đưa ra.

Hẹn hò chốn công sở không đơn thuần chỉ là một bộ phim hài lãng mạn mà còn đề cập tới những vấn đề thời sự của xã hội hiện đại. Trong đó, vấn đề phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc được bóc trần qua các mối quan hệ của nhân vật trong phim, nạn quay lén - một vấn đề gây bức xúc trong xã hội hiện đại của Hàn Quốc nhiều năm qua cũng được đề cập. Series có nhiều tình huống hài khá cường điệu nhưng vẫn lôi cuốn khán giả.

When My Love Blooms (Khi hoa tình yêu nở)

Đó là tình yêu sét đánh, Yoon Ji Soo (Jeon So Nee), một sinh viên chuyên ngành Âm nhạc, được Han Jae Hyun (Jinyoung) giải cứu khi cô bị mắc kẹt giữa một cuộc biểu tình dữ dội. Vì bị mê hoặc bởi Jae Hyun, một sinh viên Luật nổi tiếng và cứng đầu, Ji Soo đã đặt mình vào "tầm ngắm" của anh, không ngại ngần bày tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương. Jae Hyun cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ và cũng phải lòng Ji Soo. Nhưng số phận đưa đẩy khiến họ buộc phải chia tay. Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau và tình cảm cũ lại được khơi dậy, khi họ nhận ra rằng mình chưa bao giờ hết yêu người cũ.

Là một bộ phim tình cảm lãng mạn đúng nghĩa, Khi hoa tình yêu nở sẽ làm rung động trái tim bạn. Khi quá khứ và hiện tại đan xen một cách đẹp đẽ, bộ phim nêu bật cách các vấn đề bên ngoài có thể thao túng cuộc sống của một người, đồng thời khơi gợi sự tò mò về những gì phía trước dành cho hai người yêu nhau.