Thủ khoa toàn quốc năm 2026 'chốt' nguyện vọng 1 vào trường nào?

17 giờ chiều 14/7, hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng, các thí sinh kết thúc việc đăng ký mới và điều chỉnh nguyện vọng.

Chia sẻ với phóng viên, Bích Phương cho biết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Phương từng rất phân vân giữa hai lựa chọn là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương . Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng của kỳ đăng ký nguyện vọng, cô bạn đã quyết định "chốt" Trường Đại học Ngoại thương với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại .

Chia sẻ về quyết định này, Phương nói: “Tính cách của mình vốn hơi hướng nội, mình muốn chọn một môi trường năng động hơn để thử thách, thay đổi bản thân. Mình hy vọng có thể tìm ra những năng lực tiềm ẩn của chính mình” .

Nữ thủ khoa cũng đặc biệt ấn tượng với slogan "Khác biệt để dẫn đầu" của nhà trường và tin rằng đây là môi trường thích hợp để bản thân phát triển một cách toàn diện .

“Ngành này quy tụ rất nhiều bạn học sinh xuất sắc của cả nước. Việc học tập tại đây sẽ mang lại cho mình cơ hội được cọ xát, học hỏi tính cách, năng lượng và cả kiến thức từ các bạn, qua đó có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn”, Phương chia sẻ.

Khép lại chặng đường ôn thi đầy áp lực, Phương bày tỏ mong ước lớn nhất trước mắt là đỗ vào đúng chuyên ngành mơ ước. Nói về những kỳ vọng ở giảng đường đại học sắp tới, thủ khoa toàn quốc mong muốn có một đời sống sinh viên phong phú, cân bằng giữa việc trau dồi học thuật và các hoạt động ngoại khóa .

“Mình mong muốn có một môi trường để vừa học vừa chơi, vừa trau dồi kiến thức nhưng cũng được tham gia nhiều hoạt động của các câu lạc bộ. Ngoài ra, mình cũng thích tham gia các hoạt động bên ngoài trường, được đi chơi và khám phá nhiều nơi”, Phương nói.