Thông tin thí sinh tại Đắk Lắk dùng điện thoại giải đề thi là sai sự thật

SVO - Sau ồn ào liên quan đến gian lận tại điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT chuyên Tuyên Quang, mạng xã hội bỗng tràn ngập các bài đăng ẩn danh tố cáo thí sinh vi phạm quy chế trong phòng thi. Tuy nhiên, không ít những lời tố cáo trong số đó là hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 10/7, trên mạng xã hội Threads, một tài khoản đã đăng tải nội dung tố cáo thí sinh T. L. A. Đ. (trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng điện thoại và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng thi để giải đề thi môn Tiếng Anh. Sự việc nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngay khi sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội, anh T. L. H. P. - anh trai của thí sinh T. L. A. Đ. đã lập tức đăng tải các thông tin phản biện trên Threads, với nội dung anh chính là người chở em trai đi thi và giữ điện thoại của em trong suốt quá trình làm bài. Anh cũng là giáo viên Tiếng Anh dạy IELTS, trực tiếp kèm cặp em trai nên hiểu rõ năng lực Tiếng Anh của em không có gì bất thường.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin vu khống, gia đình đã lập tức làm việc với cơ quan công an. Trước phản ứng từ phía gia đình, người đăng bài đã chủ động nhắn tin xin lỗi thí sinh T. L. A. Đ., xóa bài viết và xin gia đình không đưa vụ việc lên cơ quan công an. Anh T. L. H. P. cũng thông tin thêm trên Threads rằng, người vu cáo chính là một học sinh cùng trường với em trai mình.

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Xuân Thu – Hiệu trưởng trường THPT số 1 Phan Chu Trinh cho biết, nhà trường đã nắm được vụ việc. Cô Thu khẳng định, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội chỉ là đồn đoán vô căn cứ, thiếu xác thực. Lãnh đạo nhà trường cho biết, đã làm việc trực tiếp với học sinh cùng gia đình và khẳng định hoàn toàn không có sự việc gian lận hay vi phạm quy chế thi nào xảy ra. Nhà trường cũng đã có báo cáo cụ thể về vụ việc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời Công an tỉnh sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Thông tin thêm khi phóng viên trao đổi, anh T. L. H. P. - anh trai của thí sinh T. L. A. Đ. cho biết: "Các gia đình đã làm việc với nhau và thống nhất không đẩy sự việc quá xa trên mạng".

Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: FBNT)

Trước đó, Công an xã Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) cũng xác định thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Cao Phong là không đúng sự thật. Người đăng tải thông tin sai lệch đã công khai xin lỗi và dự kiến bị xử phạt vi phạm hành chính.

Sự việc cho thấy, mỗi người dân cần tăng cường cảnh giác trước các luồng thông tin trên mạng xã hội; phải kiểm chứng và bình tĩnh đợi kết luận từ cơ quan chức năng, trước khi phán xét hay chia sẻ, tránh tiếp tay cho tin giả và gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.