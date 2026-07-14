Lời hứa năm lớp 7 là động lực quyết tâm của nữ thủ khoa toàn quốc: 'Con sẽ học thật giỏi để đưa mẹ đi muôn nơi'

SVO - Đằng sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc là một hành trình nỗ lực bền bỉ của Phạm Bích Phương. Không đặt nặng áp lực thành tích, động lực lớn nhất giúp cô học trò chạm tới đỉnh cao tri thức bắt nguồn từ một biến cố gia đình và lời hứa kiên định với mẹ từ năm lớp 7.

Biến cố tuổi thơ và lời hứa đổi thay cuộc đời

Phạm Bích Phương - học sinh trường THPT Thanh Miện 2 (TP Hải Phòng) là một trong hai thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với bảng điểm: 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa, 9,5 điểm Lý và 9 điểm Văn. Để có được kết quả này, Phương đã phải sớm tự mình vượt qua những khúc cua của cuộc đời .

Chị Nguyễn Thị Thuý (43 tuổi, mẹ của Phương) cho biết, biến cố đến với gia đình vào năm Phương học lớp 7, khi bố em mắc bệnh nặng và qua đời. "Trước thời điểm đó, Phương là một cô bé năng động, tinh nghịch. Hai bố con rất gần gũi, đi đâu bố cũng cho con đi theo và thường xuyên tâm sự, căn dặn nhau con. Sự ra đi của bố đã khiến Phương bắt đầu sống trầm tính hơn và có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn", chị Thuý kể.

Thay vì chìm trong nỗi buồn, Phương đã biến sự mất mát đó thành động lực để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị Thuý nhớ lại khoảnh khắc con gái tự hứa với chính mình và dặn dò các em: “Sau này chị sẽ cố gắng, chị sẽ học thật giỏi để lo cho mẹ với các em”. Và khi ấy, Bích Phương còn thỏ thẻ với mẹ về một ước mơ giản dị: “Con sẽ học thật giỏi để sau này đưa mẹ đi du lịch” - điều mà cả bố và mẹ trước đó chưa từng có điều kiện trải nghiệm.

"Mẹ không bao giờ đặt áp lực, chỉ bảo con cứ cố gắng học trong năng lực của mình, không cần phải quá xuất sắc", chị Nguyễn Thị Thuý nói với con gái.

"Nội lực" từ sự hiếu thảo và tấm gương không lời của mẹ

Một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ sau khi chồng mất, chị Thuý chỉ có một suy nghĩ duy nhất là dồn hết sức lực để các con có cuộc sống tốt nhất . Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, Phương luôn tự giác và chưa từng để mẹ phải phiền lòng về định hướng học tập.

"Từ ngày đấy, mình không bao giờ dám đặt áp lực đối với con, chỉ bảo con cứ cố gắng học trong năng lực của mình, không cần phải quá xuất sắc. Mình cũng không ép con phải vào đội tuyển này hay đội tuyển kia, con thích môn gì thì con học môn đó", Chị Thuý chia sẻ .

Đối với Phương, mẹ không chỉ là người yêu thương em nhất mà còn là người truyền động lực và là tấm gương sáng nhất .

“Em rất khâm phục mẹ, bởi vì một mình mẹ có thể lo cho cả ba chị em và bà, đầy đủ về cả sức khỏe lẫn tình yêu thương để các con không thấy thiếu thốn khi mất bố,” Phương tâm sự.

“Mẹ em là giáo viên, hằng ngày vẫn giảng dạy nhưng khi về nhà mẹ vẫn luôn trau dồi kiến thức mỗi ngày. Đó là tấm gương để em thấy mình không được nghỉ ngơi mà phải cố gắng học tập. Em muốn báo hiếu, muốn cho mẹ một cuộc sống đầy đủ và đưa mẹ đi nhiều nơi, vì mẹ đã phải gác lại những giấc mơ của mình để lo cho gia đình”, Phương kể.

Buổi sáng ngày công bố điểm thi, Phương đang đi làm thêm. Khi nghe một người cô làm cùng xem tin tức và hỏi: "Cháu là thủ khoa à?", Phương mới vỡ òa nhận ra thành quả của mình và vội vàng gọi điện báo tin cho mẹ.

Với chị Thuý, cảm xúc khi các đồng nghiệp gửi lời chúc mừng và xem những hình ảnh của con gái là một niềm vui không thể diễn tả thành lời. Người mẹ hiểu rằng, thành quả ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực thầm lặng suốt những năm qua của con .

Khép lại những năm tháng phổ thông rực rỡ, Phạm Bích Phương đã quyết định đặt nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương - một môi trường năng động để em tiếp tục thử thách bản thân. Hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách mới, nhưng với nội lực phi thường của một người con hiếu thảo, lời hứa năm lớp 7 về chắc chắn sẽ sớm được cô thủ khoa biến thành hiện thực.